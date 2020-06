Skyrim: Fans feiern Spieler, der besser als Legolas schießt

In der Skyrim-Community wird gerade ein äußerst talentierter Bogenschütze bewundert. In seinem Reddit-Clip zeigt er einen brillanten Schuss in Skyrim, der an das Talent von Legolas erinnert. Das Kuriose dabei: Der Schuss ist daneben gegangen - und trifft trotzdem.

Skyrim: Bogenschütze ist zu gut, um daneben zu schießen

Obwohl der Release von Skyrim mittlerweile ganze neun Jahre zurückliegt, geschieht immer noch allerhand Unglaubliches und Merkwürdiges im Fantasy-Rollenspiel, das die Community im Skyrim-Reddit miteinander teilt. Erst kürzlich veröffentlichte der User kurndoge dort einen Clip, der eine äußerst kuriose Situation zeigt, die er vor Kurzem in Skyrim erlebt hat. Auf diese wäre selbst Legolas stolz gewesen, der legendäre Bogenschütze aus dem "Herr der Ringe"-Universum.

Im Kampf gegen ein Mammut greift der Spieler zur Armbrust, um seinen Feind zu erlegen. Als er aber den Pfeil abschießt, fliegt er knapp an dem Tier vorbei - und trifft dutzende Meter weiter weg dennoch. Seht es euch gerne selbst an!

„Aufgabe erfolgreich gescheitert!“, kommentiert der Skyrim-Spieler seinen unerwarteten Kill. Der Clip erfreut sich mit über 11.000 Upvotes einer sehr großen Beliebtheit. „Das ist der erstaunlichste Kill, den ich bis jetzt gesehen habe“, schreibt beispielsweise User Dilos_Vahdin.

Wie User grillmaster6969 allerdings angibt, ist kurndoge nicht die einzige Legende, die mit diesem Talent in Skyrim gesegnet ist. Er tritt in die Fußstapfen von Reddit-User nevertellmetheodds, der vor zwei Jahren eine ebenso beeindruckende Leistung erbracht hat. Im unteren Clip seht ihr, wie er mit einem Drachen kämpft und dabei eine unschuldige Ziege im weit entfernten Nachbargebirge erwischt.

Während es aktuell schlecht um den heißerwarteten Nachfolger The Elder Scrolls 6 steht, hat die Skyrim-Community weiterhin Spaß mit ihrem Fantasy-Rollenspiel - vor allem, wenn Meisterbogenschützen ihre merkwürdigen Talente auf Reddit präsentieren. Weder vor Mammuts noch vor Drachen schrecken die Skyrim-Spieler zurück, auch nicht vor Corona!

Die beiden Reddit-User sind zu gut, um daneben zu schießen. Was sagt ihr zu den Leistungen der beiden Bogenschützen? Bemerkenswert oder ist euch schon etwas viel Krasseres in Skyrim passiert? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!