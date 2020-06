Auch wenn das angekündigte PS5-Event aus guten Gründen verschoben worden ist, könnte eine Liste das Warten der Fans etwas erleichtern. In ihr werden 38 kommende PS5-Spiele aufgeführt, wozu viele bekannte Titel, aber auch einige Überraschungen gehören.

Zu den 38 Spielen gehören unter anderem Watch Dogs: Legion, The Elder Scrolls 6 und ein neues Observer.

Ursprünglich wollte Sony am Donnerstag einen Ausblick auf die kommenden "PlayStation 5"-Spiele geben. Im Zuge der amerikanischen Protestbewegung "Black Lives Matter" hat das Unternehmen jedoch ihr Event abgesagt, um "wichtigeren Stimmen Gehör zu verschaffen". Einen kleinen Ausblick erhalten die Spieler dennoch.

In der Juni-Ausgabe des PlayStation-Magazins wurde eine Liste mit 38 kommenden "PlayStation 5"-Titeln veröffentlicht. Der User JackDestiny01 hat auf Twitter ein Video geteilt, das die Ausgabe Seite für Seite wiedergibt. Während ihr die Liste mit den "PlayStation 5"-Spielen auf den Seiten 28 und 29 einsehen könnt, haben wir euch die Titel und ihre Releasedaten weiter unten nochmal aufgelistet.

By the way, someone post on reddit that they get the full version:https://t.co/xEm5b0qzwg