Black Lives Matter: Sony, Xbox und weitere Publisher unterstützen die Bewegung

Black Lives Matter ist eine 2013 gegründete internationale Bewegung, die sich gegen Gewalt gegen Schwarze beziehungsweise People of Color einsetzt. Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA zeigen sich viele Firmen solidarisch mit der Bewegung. So auch die Gaming-Branche. Diese bezieht in sozialen Medien klar Stellung gegen Rassismus.

Auslöser für zahlreiche Proteste in den USA: Der gewaltsame Tod von George Floyd. Auch die Gaming-Welt spürt die Auswirkungen. (Bildquelle: Twitter)

Der gewaltsame Tod von George Floyd und die dadurch entstandenen Proteste bewegen die Welt. Jetzt haben auch etliche Videospielunternehmen ihre Solidarität mit der Bewegung Black Lives Matter bekundet und sprechen sich klar gegen Rassismus aus. Die Proteste werden somit auch digital in den sozialen Medien weitergeführt und bringen notwendige Konsequenzen, um diesem unsagbar wichtigen Thema Gehör zu verschaffen.

Sony hat folgenden Tweet zu Black Lives Matter verfasst:

Neben der öffentlichen Stellungnahme, hat Sony beschlossen, das kommende PS5-Event am 4. Juni aufgrund der aktuellen Lage zu verschieben.

Auch Entwickler wie Naughty Dog, Insomniac Games, Guerilla Games und Sucker Punch positionieren sich klar gegen Rassismus und haben entweder den Tweet von Sony geteilt oder ein eigenes Statement verfasst.

Der Konsolen-Gigant Xbox hat auf Twitter folgendes zu Black Lives Matter nach einem Tweet von der Konzernleitung bei Microsoft verlauten lassen:

Xbox stands together with our fans, creators, colleagues, friends, and the entire African American & Black Community against systemic racism and injustice.



We are proud to join with @Microsoft in amplifying Black and African American voices. https://t.co/sHrXqf454y