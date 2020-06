GTA Online: Handy klingelt - wasted!

Zu einem unpassenden Zeitpunkt angerufen zu werden, nervt einfach jeden. In GTA Online kann ein Handyklingeln sogar über Leben und Tod entscheiden. Ein viraler Post auf Reddit zeigt nun, warum Actionhelden ihr Telefon lieber auf lautlos schalten sollten.

In GTA Online kann telefonieren schmerzhaft werden.

In GTA Online wird zu viel telefoniert

Bei all den krummen Dingern, die ihr in Grand Theft Auto Online drehen könnt, ist es wichtig gut vernetzt zu sein. Einige Spieler denken jedoch, dass es gerade Lester mit seinen ständigen Anrufen übertreibt. Ein beliebter Post auf Reddit zeigt nun, warum auch Kriminelle manchmal einfach eine SMS schreiben sollten.

Der Reddit-Nutzer "jellyblobbbob" wollte die Dachterrasse auf stilvolle Art verlassen. Nach einem kurzen Sprung aufs Zwischendach, galt es mit Fallschirm elegant auf die Straße zu gleiten. Dabei hat er jedoch nicht mit Lester John Crest gerechnet.

Der Kriminelle bietet den Spielern per Telefon immer wieder neue Aufträge an. In diesem Fall hätte der Anruf zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. "jellyblobbbob" ist gezwungen, zuerst an sein Handy zu gehen, bevor er den Fallschirm öffnen kann. Bis dahin ist es jedoch schon zu spät.

Das Video hat auf Reddit bereits mehr als 23.000 Upvotes erhalten. Auch viele andere Nutzer sind genervt von Lester und seinen ständigen Anrufen. Er scheint den Spieler sogar noch zu verhöhnen, indem er ihm kurz vor dem Aufprall ins Gesicht lacht.

Der Nutzer "ConeStatue" verrät in den Kommentaren, wie ihr euch rächen könnt. Während des Fleeca-Jobs ist es möglich, Lester zu treffen und ihn zu verprügeln.

Telefonieren kann schon in der realen Welt anstrengend sein. In GTA Online kann ein klingelndes Handy sogar zum Tod führen. Habt ihr auch genug von Lester und seinen Anrufen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.