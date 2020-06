Pokémon Schwert & Schild: der erste DLC kommt früher als erwartet

Der japanische Twitter-Account der Pokémon Company veröffentlicht neue Bilder zu den „Pokémon Schwert & Schild“-DLCs. Endlich ist nun auch das Erscheinungsdatum für den ersten DLC „Die Insel der Rüstung bekannt“.

Galar Lahmus muss sich noch etwas ausruhen, bevor es sich von euch in Pokémon: Schwert & Schild fangen lässt.

Pokémon Schwert & Schild: Erster DLC kommt schon bald

Ihr habt Lust auf ein neues Abenteuer in Pokémon Schwert & Schild? Mit den DLCs „Die Insel der Rüstung“ und „Die Schneelande der Krone“ könnt ihr schon bald wieder in die Welt der bunten Monster abtauchen. Mit einem neuen Trailer zeigt die Pokemon Company nun nicht nur neue Bilder, sondern kündigt auch den Release-Termin für den ersten DLC, „Die Insel der Rüstung“ an. Während es bis vor Kurzem noch vage hieß es würde Ende Juni erscheinen, soll die erste Ladung an Zusatzinhalten nun bereits am 17. Juni auf euch zukommen. Kauft ihr euch den Erweiterungspass im Nintendo eShop, steht euch aber auch der zweite DLC zu. Dieser soll jedoch erst im Herbst erscheinen.

Zu der Information zum Erscheinungsdatum bekommt ihr aber noch dazu ein paar neue Eindrücke zum Spiel. Neben ein paar neuen Pokémon wie Dakuma, dem legendären Karate-Bär, werden vor allem neue Gígadynamax-Formen und Galar-Versionen altbekannter Taschenmonster zur Schau gestellt. So haben sich zum Beispiel die legendären Vögel Arktos, Zaptos und Lavados mit besonders schönen Federn geschmückt und präsentieren ihre neuen Stile im Trailer.

Hier haben wir euch den Tweet samt japanischen Trailer eingebettet, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt.

In beiden DLCs erwarten euch jeweils andere Pokémon, Herausforderungen, Rivalen und Landschaften. In „Die Insel der Rüstung“ beginnt ihr so ein Training an der Seite eines legendären Pokémon um neue Kampfstile zu lernen. Euer Starter-Pokémon bekommt eine eigene Form zur Gigadynamaximierung spendiert, es wird eine neue Naturzone geben sowie zahlreiche Optionen euren Look der Kultur der hiesigen Strände, Wälder und Dünen anzupassen.

Was sagt ihr zum Look des ersten DLCs? Habt ihr Lust euer Können wieder in Pokémon-Kämpfen zu messen und neue Gegenden zu erkunden oder habt ihr das Spiel endgültig beiseitegelegt? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.