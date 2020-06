Animal Crossing: New Horizons - Fans tragen Pokémon-Kämpfe aus

„Animal Crossing - New Horizons“-Spieler finden immer mehr Wege Spiele wie Pokémon ins Spiel zu integrieren. In einem Video zeigen zwei Fans nun, wie der Anfang der Pokémon-Spiele, samt Kämpfe, im niedlichen Aufbauspiel aussehen würden.

Die Tiere in Animal Crossing: New Horizons sehen immerhin schon aus wie Pokémon.

Animal Crossing: New Horizons – Bewohner werden für Pokémonkämpfe missbraucht

Seit Spieler Animal Crossing: New Horizons für sich entdeckt haben, kommt es immer wieder zu verschiedenen, kreativen Crossovers. So baute ein „The Legend Of Zelda“-Fan das Königreich Hyrule im Spiel nach, und wiederum ein anderer entwarf eine ganze Kollektion, mit der ihr euch kleiden könnt wie ein Pokémontrainer.

The Nooksters, ein kleines Team, welches „Animal Crossing: New Horizons“-Inhalte für YouTube und Reddit kreiert, reichten die Pokémon-Outfits – und Inseln aber anscheinend nicht aus. Um das Pokémonerlebnis noch authentischer ins Spiel zu bringen, haben sich die beiden Fans nämlich etwas Cooles einfallen lassen.

In einem YouTube-Video stellen sie die Anfänge der ersten Pokémonspiele nach. In „Pocket Villagers: Blue Horizons“ könnt ihr den Protagonisten auf seinem Weg vom zu Hause seiner Mutter zu Professor Eich – nein, Professor Hartholz, begleiten. Von der Wahl des Starter-Bewohners bis hin zum ersten Kampf mit seinem Rivalen haben die Nooksters alles nachgespielt.

Schaut euch hier den Kampf zwischen den knuffigen Bewohnern an:

Das Team arbeitet auch des Öfteren an „Animal Crossing“-Umsetzungen von Netflix-Trailern und Memes. Reds Geschichte noch weiterzuführen wäre wohl eine Riesen-Aufgabe, der nicht einmal die größten Fans gewachsen sein dürften. Dieses kleine Crossover ist aber auf jeden Fall eine süße Hommage an die Retro-Spiele der 90er.

Könnt ihr diese Kämpfe gewinnen?

So ein Pokémon-Kampf sieht doch irgendwie echt niedlich aus im Look von Animal Crossing: New Horizons. Welchen eurer Bewohner würdet ihr in den Kampf schicken, wenn ihr könntet? Das ist natürlich nur eine rhetorische Frage – gegen Huschke hätte eh niemand eine Chance.