Großer PS4-Sale: Viele Meisterwerke sind stark reduziert

Nun haben die "Days of Play" auch im PlayStation Store begonnen. Dieser PS4-Sale könnte sich besonders für euch lohnen, da ihr Rabatt auf sämtliche PS4-Blockbuster der letzten Jahre bekommt. Von A wie Assassin's Creed: Odyssey bis hin zu S wie Star Wars Jedi: Fallen Order.

Auch Resident Evil 3 Remake gibt es gerade deutlich günstiger.

Großer PS4-Sale: Die Schnäppchenjagd hat begonnen

Die "Days of Play" haben begonnen - und mit ihnen ein großer PS4-Sale! Das Angebot bietet euch die perfekte Gelegenheit, sämtliche PS4-Meisterwerke der letzten Jahre nachzuholen. Während ihr euch über den oberen Button selbst auf die Jagd im PlayStation Store begeben könnt, präsentieren wir euch hier unsere Ausbeute mit den wohl relevantesten Angeboten:

Der PS4-Sale geht noch bis zum 18. Juni 2020, also habt ihr noch genügend Zeit, zu überlegen und abzuwägen. Aber die "Days of Play" finden nicht nur im PlayStation Store statt. Auch bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr viele PS4-Konsolen und PS4-Spiele stark reduziert.

Wir sagen euch, welchen Beruf ihr in einem Game ausüben solltet

Im aktuellen "Days of Play"-Sale sind viele Meisterwerke und Genres vertreten, eine perfekte Gelegenheit, um die besten Spiele abzustauben und nachzuholen. Was haltet ihr von dem Angebot? Habt ihr auf diesen Sale lange gewartet oder ist der Tag der Abstaubung noch nicht gekommen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!