Dead by Daylight: Slenderman ist eingedrungen

Ein Wiedersehen mit dem gefürchteten Slenderman? Ein "Dead by Daylight"-Fan hat eine gruselige Idee und einen sehnlichen Wunsch: Die hagere Gestalt aus dem Kult-Schocker als Killer zu spielen.

Slenderman ist vielen Horrorfans ein Begriff - wie würde er sich wohl als "Dead by Daylight"-Killer machen?

Albtraum-Killer: Slenderman in Dead by Daylight?

Ein Spieler der Dead by Daylight-Community hat anlässlich zu seinem Geburtstag ein Killer-Konzept veröffentlicht, das ihm sehr am Herzen liegt. Der Killer ist kein Geringerer als der Star des Kult-Schockers Slender – The Eight Pages.

Wer schon einmal Slender gespielt hat, weiß, wie das Blut in den Adern gefriert, wenn die hagere Gestalt plötzlich hinter dir auftaucht. Wie wäre es, einmal selbst in die Haut von Slenderman schlüpfen zu können? Diese Frage stellt sich auch Awesomealan1 und präsentiert seine Idee zum Wunsch-Killer im "Dead by Daylight"-Subreddit und scheint damit genau den Geschmack der Community zu treffen:

Das Konzept ist sogar so durchdacht, dass sämtliche Fähigkeiten und Statuseffekte mit aufgeführt und mögliche Spielverläufe damit im Kopf durchspielbar sind. Der Killer kann die Überlebenden zum Beispiel über die gesamte Map hinweg mit einem unwohlen Gefühl peinigen, ohne überhaupt in Angriffsnähe zu sein - Spannung pur.

Die Community zeigt sich in den Antworten durchweg begeistert und diskutiert weitere Verfeinerungen der Skills und Effekte. Einige würden für diesen Killer sogar lieber ins feindliche Lager wechseln und den sonst bevorzugten Spielstil mit Überlebenden links liegen lassen.

Die Spielerschaft hinter Dead by Daylight ist immer äußerst involviert in mögliche Szenarien und Crossovers und zeigt sich mit solchen Aktionen äußerst engagiert.

Die Entwickler hinter dem beliebten Multiplayer-Spiel könnten ruhig mal ein Auge auf diese Ideen für neue Inspiration werfen. Slenderman ist nicht der erste Entwurf des Fans, ein weiterer spannender Vorschlag ist das weltbekannte Alien aus dem gleichnamigen Film.

Könnt ihr das ultimative Horror-Adventure überleben?

Die Kultfigur Slenderman wäre eine wirklich passende Killer-Wahl für Dead by Daylight und scheint auch schon viele Befürworter zu haben. Bitte liebe Entwickler, macht Slenderman wahr! Wie findet ihr das Killer-Konzept? Und was sind eure schlimmsten Erfahrungen mit dem Kult-Schocker? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.