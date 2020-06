Das nächste Total War ist kostenlos - wenn ihr schnell genug seid

Der nächste Teil der "Total War"-Reihe beschäftigt sich mit den legendären Helden des Trojanischen Kriegs. Das Strategiespiel erscheint nicht nur exklusiv im Epic Games Store, sondern ist für die schnellsten auch komplett kostenlos.

Total War Saga: Troy lässt euch im Trojanischen Krieg kämpfen.

Das nächste Total War behandelt den Trojanischen Krieg

Mit Total War Saga: Troy wendet sich die Reihe einer epischen Sage zu. In den Rollen von Helden wie Achilles oder Hektor sollt ihr selbst entscheiden können, ob ihr die große Stadt Troja rettet oder niederbrennt.

Wenn ihr schnell genug seid, bekommt ihr den Mix aus Rundenstrategie und Echtzeitschlachten ohne auch nur einen Cent auszugeben. Wie eine Pressemitteilung verrät, erscheint das Spiel am 13. August exklusiv im Epic Games Store. Wenn ihr das Spiel innerhalb der ersten 24 Stunden herunterladet, ist es komplett kostenlos.

Tim Heaton, der Chief Studios Officer bei SEGA, äußerte sich zu dem ungewöhnlichen Release:

"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Spielern diese Möglichkeit bieten können. Das bedeutet, dass wir die Geschichten und Legenden Trojas einem breiten Publikum zugänglich machen, und darüber hinaus auch viele Spieler zum ersten Mal die Gelegenheit dazu haben, einen Titel der Total War-Reihe zu spielen. Dann können auch sie in das einzigartige Spielerlebnis eintauchen, für das diese Spiele so bekannt sind."

Ein erster Trailer zeigt bereits die Vorgeschichte des epischen Konflikts. Wie schon in Total War: Three Kingdoms scheint der Fokus erneut auf mächtigen Generälen zu liegen, die ganze Armeen im Alleingang bekämpfen können.

Total War Saga Troy ist nach seinem Release ein Jahr lang nur im Epic Games Store erhältlich. Im August 2021 soll es auch auf anderen digitalen Gaming-Plattformen, wie etwa Steam veröffentlicht werden. Das Spiel direkt nach dem Release zu verschenken, mag merkwürdig klingen, allerdings profitieren neben Epic auch die Entwickler von den Gratis-Aktionen der Plattform.

Total War Saga: Troy lässt euch einen epischen Mythos nachspielen. Das Spiel ist in den ersten 24 Stunden sogar komplett kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Was sagt ihr zu der Ankündigung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.