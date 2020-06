Ihr wollt eure Dateien oder Spiele auf einer separaten Festplatte sichern oder ein Backup anlegen, aber euch fehlt ausreichend Speicher? Dann kommt dieser Deal für euch genau richtig: Bei Amazon gibt es kurzzeitig die externe Festplatte „WD My Book“ mit 8 TB zum Schnäppchen-Preis.

WD My Book (8 TB): Zum Angebot bei Amazon*

Wenn euer SSD-Laufwerk langsam an seine Kapazitätsgrenzen stößt und ihr keine zweite Festplatte in eurem Desktop-PC oder Laptop zur Verfügung habt, ist eine große externe HDD eine gute Lösung. So lassen sich zum Beispiel Spiele, die ihr selten spielt, auf eine große Festplatte übertragen. Ein erneuter Download fällt damit dann weg. Bei Amazon bekommt ihr für kurze Zeit die externe Festplatte „WD My Book“ mit 8 TB für nur 139,99 Euro.

Laut idealo.de lag der absolute Bestpreis in den letzten zwölf Monaten bei 129,27 Euro. Der nächstbeste Preis liegt aktuell bei 158,90 Euro. Wer nach einer günstigen stationären Festplatte mit viel Kapazität sucht, findet hier einen attraktiven Deal.

Externe Festplatte: 8 TB „WD My Book” – für wen lohnt sich das Angebot?

Das „My Book“ von Western Digital ist vor allem für den Einsatz auf dem Schreibtisch gedacht. Die 3,5 Zoll große HDD wird mit einem separaten Netzteil betrieben und über das ebenfalls mitgelieferte USB-Kabel an euren PC angeschlossen. Natürlich kann man sie dennoch transportieren. Wer seine Festplatte unterwegs nutzen möchte, sollte lieber auf ein USB-betriebenes 2,5-Zoll-Modell zurückgreifen. Diese sind jedoch wesentlich teurer und bieten weniger Speicherplatz.

Wollt ihr hingegen großen Daten über längere Zeit auf einem Speichermedium ablegen, um sie bei Bedarf hervorzuholen, ist das WD My Book eine ideale Option. Auch für System-Backups eignet sich die schlichte Box sehr gut. Western Digital bietet eine eigene Backup-Software, Passwortschutz und Hardwareverschlüsselung an. Bei Amazon erfreut sich die Festplatte für diesen Einsatzzweck großer Beliebtheit, was sich in 4,4 von 5 Sternen bei über 3.000 Bewertungen widerspiegelt.

Wer nach einem guten Angebot für Speichermedien mit großer Kapazität sucht, findet hier trotz gestiegener Preise den richtigen Deal.