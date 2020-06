Im Rahmen der "Days of Play" bietet Sony nicht nur viele PS4-Spiele günstiger an, auch auf die Abos gibt es große Rabatte. Egal ob ihr eher PlayStation Plus oder PlayStation Now bevorzugt, Sony hat für kurze Zeit die Preise für die Jahresabos deutlich heruntergesetzt.

PS Plus: Jahresabo für 41,99 statt 59,99 Euro

Das "PS Plus"-Abo hebt euer Zocken auf der PS4 auf ein neues Level: Neben monatlichen Gratisspielen und Multiplayer-Zugang erhaltet ihr bei manchen Sales auch zusätzliche Rabatte. Darüber hinaus winken exklusive Demos, Designs und andere Goodies für eure Konsole. Zu den Gratisspielen im Juni gehören Call of Duty: WW2 und Star Wars: Battlefront 2.

PS Now: Jahresabo für 41,99 statt 59,99 Euro

PS Now ist wie Netflix, nur für Spiele. Abonnenten von PS Now haben Zugriff auf eine Auswahl aus über 650 Spielen, die PS2-, PS3- und PS4-Titel enthält. Ein weiterer Vorteil: PC-Spieler können mit PS Now auch Exklusiv-Spiele auf dem Rechner zocken. Für Juni sind Metro Exodus, Dishonored 2 und Nascar Heat 4 zusätzlich in die Bibliothek aufgenommen worden.

Die beiden Angebote gelten noch bis zum 17. Juni 2020, ihr habt also noch genügend Zeit, zu überlegen, welches Abo besser zu euch passt. Wenn ihr aber bereits Abonnenten seid, könnte euch der aktuelle PS4-Sale interessieren, bei dem ihr viele PS4-Meisterwerke viel günstiger bekommt.

Exklusive Privilegien oder ein Gaming-Netflix - egal ob ihr eher PS Plus oder PS Now bevorzugt, beide Abos haben ihre Vorteile. Bis zum 17. Juni bekommt ihr beide Jahresabos deutlich günstiger. Was sagt ihr zu dem Angebot? Zuschlagen oder abwarten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!