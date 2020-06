Wie würde Assassin's Creed eigentlich in Lego aussehen? Ein Fan wollte es unbedingt wissen und hat den Trailer zu Assassin's Creed Revelations mit Lego-Steinen nachgestellt. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Das nächste Mal sollte lieber Ezio statt Batman im Lego Movie auftauchen.

Ezio ist als Lego-Figur immer noch cool, wenn auch etwas blockig.

AC Revelations: Nichts ist wahr, alles ist "gebaut"

Assassins’s Creed ist bekannt für imposante Landschaften und epische Bilder. Der neue Trailer in Lego-Optik ist eine willkommene Abwechslung mit beeindruckender Stop-Motion-Technik. Jeder, der schon einmal an einem aufwendigen Lego-Projekt oder an einem Stop-Motion-Film saß, kann bestätigen, dass das viel Arbeit sein kann. Daher ist die Nachstellung des berühmten E3-Trailers von Assassin’s Creed Revelations ein wirklich gelungenes Werk:

Es ist nicht das erste Mal, dass der Künstler auf seinem YouTube-Kanal Etilego Production berühmten Videospiel-Trailern einen neuen Look verpasst. So hat er in der Vergangenheit auch schon Assassin’s Creed 3 mit den kleinen Bausteinen in einem Video nachgestellt.

In einem Interview mit VG247 verrät der Videoersteller weitere Details zu seinem Hobby mit den Legosteinen und dem aktuellen Trailer.

Für diesen brauchte er insgesamt zwei Monate. Bei Stop-Motion-Filmen ist es nötig, jedes einzelne Bild eines Videos mit einem Set aufzubauen, die Lego-Figuren zu arrangieren und die Kameraarbeit zu koordinieren. Bei dem E3-Einspieler von Assassin’s Creed handelt es sich um 3.430 verschiedene Bilder – eine Menge Arbeitsschritte also. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Irgendwann wolle er alle “Assassin’s Creed“-Teile als Lego-Trailer veröffentlichen, doch leider seien einige schwer nachzustellen und die freie Zeit fehle auch.

Wer weiß, vielleicht könnt ihr für die Zukunft auf einen Lego-Trailer zum kommenden Assassin’s Creed: Valhalla hoffen. Wie findet ihr das Video? Und habt ihr auch schon einmal Game-Trailer nachgestellt oder aufgehübscht? Erzählt uns gerne davon in den Kommentaren.