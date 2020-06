Animal Crossing: New Horizons - Höllenfeuer zerstören Hochzeiten

Das sonst so niedliche Animal Crossing: New Horizons hält ein Event ab, welches bei einigen Spielern im Chaos ausartet. Statt die Hochzeit zweier Charaktere zu planen, schicken einige Fans das Brautpaar nämlich in die Tiefen der Hölle oder zwingen die beiden zur Scheidung.

„Animal Crossing: New Horizons“-Spieler rösten die süßen Alpaccas wie Marshmallows.

„Animal Crossing: New Horizons“ - Spieler sind brutaler drauf als ihr denkt

Eines der entspanntesten und putzigsten Spiele der momentanen Videospiellandschaft dürfte wohl Animal Crossing: New Horizons sein. Das Aufbauspiel lässt euch immerhin los auf eine bunte Insel, voller freundlicher Tierchen und einer Menge Freiheit um euch kreativ auszutoben. Die saisonalen Events sollen letzteren Aspekt noch verstärken, indem ihr besondere Items abstaubt oder euch sogar als Fotograf auslebt. Im aktuellen Event zur Hochzeitssaison wird nun genau das von euch abverlangt.

Das Brautpaar Björn und Rosina möchte, dass ihr zu ihrem Jahrestag die Romantik des Hochzeitstags wiederaufleben lasst und stimmige Kulissen für sie zusammenstellt. Nach getaner Arbeit werden Fotos gemacht und ihr könnt euch als Belohnung besondere Objekte beim Bräutigam abholen. Aber nicht alle Spieler spielen das Hochzeits-Spiel nach den Regeln der Alpacas.

Statt eleganter Szenerien basteln einige Fans den Turteltauben nämlich Hintergründe wie Höllenfeuer, Gefängnisse – oder noch schlimmer: die Möbel des verhassten Oster-Events schmücken den Saal.

Hier hat sich jemand entschieden das Paar an ihrem glücklichsten Tag in einen Folterkeller zu schleifen:

Eine Ebene tiefer machen die Turteltauben einen Abstecher in der Hölle:

Und hier wurde die Hochzeit scheinbar ganz abgeblasen, denn Rosalina will die Scheidung:

Das Event dauert noch den gesamten Monat an, also bis zum 30. Juni. Um das gesamte Set an Hochzeits-möbeln zu sammeln, solltet ihr jeden Tag vorbeischauen und die Anfragen der beiden Charaktere erfüllen. Ob ihr das gewissenhaft im Zeichen der Liebe oder bösartig mit viel Chaos und Zerstörung tut, bleibt euch überlassen.

Welche schreckliche Trauzeremonie ist euer Favorit? Habt ihr selbst noch Ideen wie ihr den Alpacas den Tag ruinieren könnt oder wollt ihr ihnen eine passende Kulisse basteln, dafür dass sie sich erneut das Ja-Wort geben? Schreibt es uns in die Kommentare!