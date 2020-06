Die Pokémon-Editionen stecken voller Geheimnisse, auch die im Jahr 2006 erschienenen Editionen Diamant und Perl machen in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Wie Hacker nun herausgefunden haben, ändern sich verschiedene Parameter der Spiele an bestimmten Tagen.

Die Taschenmonster sind immer für euch da. In Diamant und Perl feiern und trauern sie sogar mit euch.

Pokémon: In guten wie in schlechten Zeiten

Seit Pokémon Gold und Silber kommt in den meisten Pokémon-Editionen eine Uhr zum Einsatz. Mit ihr hielten auch zeitabhängige Events in die Spiele Einzug. So gibt es in Gold und Silber ein wöchentliches Käferturnier und in Pokémon Rubin und Pokémon Saphir wechseln Ebbe und Flut. Auch in den Pokémon-Editionen Diamant und Perl könnt ihr eine Uhr stellen. Im Gegensatz zu den Generationen davor, ist diese erstmals nicht in das Spiel integriert, sondern bedient sich der Uhrzeit und des Kalenders eures Nintendo DS. Das Spiel weiß somit also nicht nur wie spät es ist, sondern auch an welchem Tag ihr spielt.

Wie der Pokémon-Speedrunner und Shiny-Jäger @shinyhunter_map nun herausgefunden hat, verhalten sich die Spiele ein wenig anders, je nachdem an welchem Tag sie gespielt werden. So ist am 12. Januar – dem Geburtstag von Pokémon-Entwickler Junichi Masuda – die Schlüpfrate für Eier um zehn Prozent erhöht. Dass ein solcher Befehl im Quellcode der Spiele zu finden ist, wurde von dem Pokémon-Hacker @MrCheeze_ bestätig.

There's been a new, surprising discovery in the Gen 4 source found by @shinyhunter_map!



On certain special days of the year, such as Masuda's birthday, Eggs will hatch 10% faster from normal.



Doesn't look like this has ever been noticed before. I wonder if later gens have this? pic.twitter.com/AeI7mV9Rlm — 87Nジほブeぞ (@MrCheeze_) May 27, 2020

Aber das ist noch nicht alles, an verschiedenen Feiertagen erhöht sich die Rate für Pokémon-Begegnungen um fünf Prozent ...

... während sie an den Jahrestagen von Tragödien um zehn Prozent abnimmt. Berichten zufolge soll die Rate für Pokémon-Begegnungen auch an Weihnachten und Neujahr sinken, allerdings nur um fünf Prozent.

Wurde dieses Feature auch in Pokémon Schwert und Schild implementiert, wird es 2021 bestimmt interessant zu beobachten sein, wie sich die bisherigen Katastrophen dieses Jahres auf die Spiele auswirken.

Das ultimative Pokémon-Quiz

Die Pokémon-Reihe gibt es bereits seit 1996, demzufolge haben die meisten der Spiele schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Trotzdem entdecken die Fans auch in den alten Teilen immer wieder neue Geheimnisse. Sind euch schon die veränderten Fangraten aufgefallen oder hört ihr davon zum ersten Mal? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren.