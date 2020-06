Leak: RPG-Geheimtipp soll wiedergeboren werden

Ein Leak im Microsoft Store spricht von der überraschenden Rückkehr eines beliebten Fantasy-RPGs. Hier bekommt ihr alle Infos über die Wiedergeburt des fast schon vergessenen Geheimtipps.

Ein Fantasy-RPG aus dem Jahr 2012 kehrt zurück.

Beliebtes Fantasy-RPG erhält Remaster

Das Fantasy-Rollenspiel Kingdoms of Amalur: Reckoning soll ein Remaster erhalten. Ein Leak im Microsoft Store kündigt die bisher unangekündigte Wiederbelebung für die Xbox One an. Das erstmals im Jahr 2012 erschienene Rollenspiel soll demnach am 11. August erscheinen. Eine Liste der Xbox One-Errungenschaften auf der Seite Exophase bekräftigt den Leak noch.

Die Geschichte des Spiels stammt aus der Feder des berühmten Fantasy-Autoren R.A. Salvatore und wurde in Zusammenarbeit mit dem Comic-Zeichner Todd McFarlane und Elder Scrolls IV: Oblivion Lead Designer Ken Rolston entwickelt. Das Remaster soll neben der Grafik auch die actionreichen Kämpfe verbessern.

Auf der Produktseite wird bisher nur die Xbox One als Release-Plattform aufgeführt. Unter anderem heißt es dort:

Erstellt den perfekten Charakter für intensive Kämpfe, wählt von unzähligen Kombinationen aus Skills, Fähigkeiten, Waffen und Rüstungen

Das revolutionäre Destiny-System erlaubt euch euren Charakter so zu entwickeln, wie es zu eurem Spielstil passt

Erweitert eure Erfahrungen in Almur mit allen DLCs aus dem originalen Release

Mit Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning können auch neue Spieler ihre Abenteuer in der Welt von Amalur erleben. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob das Rollenspiel auch auf der PS4 und dem PC erscheint. Was haltet ihr von dem Leak? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.