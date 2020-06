Wenn ihr günstig in die Welt von Microsofts Xbox einsteigen wollt, könnt ihr euch die „Xbox One S: All Digital Edition“ (1TB) im Bundle mit drei Spielen besonders günstig schnappen. Hier erfahrt ihr, was im Paket enthalten ist und ob sich der Deal für euch lohnt.

Bildquelle: Mohammad Aliz/Unsplash (Hintergrund), Microsoft

Die Xbox One Series X steht schon fast vor der Tür. Kein Wunder also, dass jetzt noch einmal einige gute Angebote für die aktuelle Konsolengeneration auftauchen. Wer noch nicht im Xbox-Universum unterwegs ist, aber viele Spiele so günstig wie möglich ausprobieren möchte, kann jetzt zuschlagen: Die „Xbox One S: All Digital Edition“ gibt es mit den drei Spielen Minecraft, Sea of Thieves und Fortnite für nur 129,99 Euro versandkostenfrei bei Saturn. Einen Monat Xbox Live Gold bekommt ihr ebenfalls als Probe-Abo dazu.

Ein Blick auf idealo.de zeigt, dass es sich hier um ein gutes Angebot handelt. An einen Bestpreis von 99 Euro während des vergangenen Black Friday kommt man allerdings nicht heran.

Xbox One S: Für wen lohnt sich die „All Digital Edition“? Kann man die Spiele verkaufen?

Dieses Xbox-Bundle richtet sich vor allem an Gamer, die ihre Spiele hauptsächlich digital kaufen. Bei der „All Digital Edition“ hat Microsoft das optische Laufwerk entfernt. Dafür kostet die Konsole weniger als das „klassische“ Modell.

Auch die Bundle-Spiele erhaltet ihr nicht in DVD-Form, sondern als Download-Code. Die Codes sind aber nicht an eure Xbox gebunden, ihr könnt sie also zum Beispiel an andere weitergeben, sofern ihr sie noch nicht aktiviert habt.

Mit dem üppigen Speicherplatz von 1 TB solltet ihr kaum Platzprobleme bekommen. Wird es doch einmal knapp, könnt ihr eure Xbox mit einer internen oder externen Festplatte unkompliziert erweitern.

Wer hauptsächlich den Xbox Game Pass nutzen möchte und gelegentlich einzelne Spiele digital kauft, macht mit dieser Version der Xbox One S nichts falsch. Wollt ihr hingegen auch DVDs und Blu-rays auf eurer Konsole abspielen oder die Spiele physisch besitzen, greift zum Modell mit Laufwerk.