In den vergangenen Wochen gab es von Epic Games mit GTA 5, Civilization 6 und Borderlands: The Handsome Collection ein paar echte Blockbuster geschenkt. Das Gratis-Spiel für diese Woche trägt zwar keinen so großen Namen wie die vorherigen Games, bringt euch aber spaßige Multiplayer-Action ins Wohnzimmer.

Epics Gratis-Spiel für diese Woche verspricht spaßigen Couch-Koop.

Epic Games: Achtung heiß und gratis!

Vielleicht ist nicht jeder von euch ein Fan vom Epic Games Store und für so manchen wird wahrscheinlich Steam für immer der Launcher der Herzen bleiben, doch egal wie ihr zu Epic Games steht, es lässt sich nur schwer etwas Schlechtes über die Gratis-Spiele der letzten Wochen sagen. Diese Woche fährt der Steam-Konkurrent die großen Namen zurück und schenkt euch das kleine, aber feine Multiplayer-Spiel Overcooked.

Bei Overcooked handelt es sich um ein verrücktes Koch-Spiel, in dem ihr ein Königreich durch eure Kochkünste retten müsst. Das geschieht entweder allein oder im Couch-Koop mit bis zu drei weiteren Mitspielern. Ein perfektes Spiel also, wenn ihr gerade keine Lust auf GTA Online oder den Online-Multiplayer von Borderlands 2 habt und ihr lieber wie in der guten alten Zeit mit euren Freunden zusammen auf dem Sofa zocken wollt.

Ihr habt bis zum 11. Juni, 17 Uhr Zeit euch Overcooked auf der Produktseite im Epic Games Store gratis zu sichern. Danach gibt es ein neues, bisher nicht bekanntes Gratis-Game.

Overcooked ist vielleicht nicht so ein Blockbuster wie die Spiele, die Epic Games in den letzten Wochen verschenkte, aber trotzdem ist es ein lustiges Multiplayer-Spiel. Schlagt ihr zu oder wartet ihr lieber auf das kommende Gratis-Game? Erzählt es uns doch in den Kommentaren.