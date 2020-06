PS5: Sony möchte sich von "Flugzeug-Konsolen" verabschieden

Alles anschnallen, wir heben ab! So oder so ähnlich geht es in letzter Zeit zu, wenn die PS4-Konsole bei dem einen oder anderen Spiel kräftig am Schnaufen ist und die Lüftung aufheult. Doch für die PS5 könnte damit endlich Schluss sein.

Das endgültige Design der PS5 ist noch immer nicht bekannt - doch jetzt gibt es Details zur Kühlung.

Wird die PS5 leiser als die PS4?

Ein kürzlich veröffentlichtes Patent für das Dev-Kit der PS5 zeigt und beschreibt den detaillierten Aufbau des Systems mit dem die Wärme abtransportiert werden soll. Das Patent betrifft speziell die Techniken, die zur Verbesserung der Kühlleistung eines elektronischen Geräts bestimmt sind.

Die Skizzen präsentieren sechs riesige Ventilatoren, Kühlkörper und großzügige Luftschlitze auf allen Seiten der Konsole.

Eine sogenannte Expolsionszeichnung nimmt das Kühlsystem des PS5-Dev-Kits genau unter die Lupe.

Dieser durchdachte Aufbau und das spezielle Patent nur für die Kühlung, lassen darauf schließen, dass Sony sich bei der PS5-Konsole mehr Mühe für die Kühlung gegeben hat. Schließlich ist die Lautstärke, besonders zum Ende des Lebenszyklus der PS4, des Öfteren von Spielern kritisiert worden.

Daher ist die Frage nach der Kühlung der kommenden Konsole ein Thema, was Spieler brennend interessiert. In einem Interview mit Playstationlifestyle verriet Mark Cerny, dass der Energieverbrauch der PS5 viel konstanter sein werde als es bei der PS4 der Fall ist. Somit werde die Lüftung nicht immer hoch- und runteregeln müssen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass das finale Design der PS5 nicht dem Konzeptgehäuse entsprechen wird. Demnach wird auch das verbaute Kühlsystem vermutlich nicht so aussehen, wie die Skizzen zeigen. Das Kühlsystem der finalen Verkaufsvision dürfte allerdings nicht wirklich schlechter sein, als das zuvor stehende Konzept.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Bleibt zu hoffen, dass Sony bei der PS5 nicht denselben Fehler wie bei der PS4 begeht und dem Kühlsystem die nötige Aufmerksamkeit gewidmet hat. Wie schätzt ihr das Kühlsystem ein? Und welche Geräusche gibt eure PS4 so von sich? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.