Skyrim-Film: Diese Kampfszenen sind nach 8 Jahren immer noch großartig

Vor neun Jahren erschien mit Skyrim ein Rollenspiel-Epos, das in kurzer Zeit eine große Fangemeinde hinter sich versammeln konnte. Demzufolge ließen auch Fan-Projekte nicht lange auf sich warten, von denen viele auch heute noch sehenswert sind. Wie das „Skyrim Badass“-Video.

Im 'Skyrim Badass-'Video von RocketJump werden keine Gefangenen gemacht.

Skyrim-Badass: Ein zeitloses Fan-Projekt

Was ist besser als Skyrim zu spielen? Selbst in Tamriel zu sein und die ganze Action hautnah zu erleben! Bestimmt haben sich die Jungs und Mädels vom YouTube-Kanal RocketJump genau das gedacht, als sie die Idee für ihr „Skyrim Badass“-Video hatten.

In dem Video seht ihr Skyrim-Action in der realen Welt, das ist aber noch nicht alles, denn was hat es mit dem Badass im Namen auf sich? Ein Blick in die Video-Beschreibung verschafft Aufklärung, dort heißt es nämlich: Ich war ein Abenteurer, genau wie du, bis ich damit aufhörte, Quest-Gebern zuzuhören und damit begann, alles abzuschlachten.

Und genau das ist im Video auch zu sehen. Der Main-Charakter – von dem natürlich nur die Hände zu sehen sind – schlägt sich mit Waffen und Magie durch eine reale Skyrim-Welt und erledigt dabei alles, was auf seinem Weg liegt: Egal ob Freund, Feind oder Drache, nichts ist vor ihm sicher.

An dem Text der Charaktere, den Effekten und dem obligatorischen Skyrim-Soundtrack merkt man, dass hier echte Fans mit Liebe am Werk waren. Wenn ihr Skyrim mögt, solltet ihr es euch auf jeden Fall anschauen. Und wenn ihr danach noch nicht genug habt, findet ihr auf dem Kanal auch noch ein "Behind the Scenes" zum Badass-Video, sowie das Video Skyrim’s Back!

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Fan-Projekte zeigen, welche Bindung eine Community zu einem Spiel haben kann. Das "Skyrim-Badass"-Video ist zwar schon acht Jahre alt, aber auch heute noch sehenswert. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!