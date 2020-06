Pokémon: Diese 7 Dinge müssten eigentlich zum Weltuntergang führen

Hand aufs Herz! Jeder von uns hätte gerne mit 10 Jahren in der Pokémon-Welt gelebt. Pokémon sammeln, Kämpfe austragen, Gebiete bereisen - was will man mehr! Aber bei genauerer Betrachtung lauern sehr viele Gefahren in der Pokémon-Welt, sodass es nur ein Wunder ist, dass sie überhaupt noch existiert.

Mewtu ist nur eine Gefahr von vielen, die die Pokémon-Welt sofort zerstören könnten.

Die Pokémon-Welt ist (eigentlich) dem Untergang geweiht

Kein Zweifel, die Pokémon-Teile gehören zu den besten, beliebtesten und knuffigsten Spielen aller Zeiten. Aber könnte die Welt von Pokémon wirklich in ihrer Form funktionieren oder müsste sie nicht eigentlich sofort untergehen?

Wir haben uns die Pokémon-Welt nochmal im Detail angesehen und sieben Weltuntergangsszenarien erstellt, die alle sehr wahrscheinlich sind. Und Mewtu ist noch das harmloseste davon! Zum Glück ist es noch nicht passiert, aber das grenzt an ein Wunder!

Die Pokémon-Welt ist gefährlicher, als man denkt. Welches Szenario haltet ihr für wahrscheinlich und welches für kompletten Blödsinn? Welchem Weltuntergang würdet ihr die Stirn bieten wollen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!