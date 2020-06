Nintendo Switch: Kinder zocken aus Versehen "Voyeur-Simulator"

In dem selbsternannten "Voyeur-Simulator" tut ihr genau das, was der Name schon sagt: Ihr spioniert Leute aus. Eine Panne im Nintendo eShop hat jetzt unpassenderweise dazu geführt, dass Kinder das Spiel auf ihrer Switch spielen konnten.

Das war nicht geplant: Kinder konnten jetzt fröhlich ein Spanner-Spiel auf ihrer Switch genießen.

Der auf Steam äußerst beliebte Simulator Do Not Feed the Monkeys ist seit kurzem auch auf der Nintendo Switch verfügbar. Leider ist der Rating-Instanz ESRB wohl ein Fehler unterlaufen. Mit der Portierung auf die Switch erhielt das Spiel das Rating E (für everyone, zu Deutsch: Jeder), wie die Entwickler jetzt auf Twitter mitteilen:

As some of you may know, we intended to release Do Not Feed the Monkeys on Switch today. Unfortunately, we had to change the ratings. We are waiting for the rating update to be tested, and we'll be able to release the game after that.



Sorry for any inconvenience!