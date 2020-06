GTA Online-Rekord: Team vermasselt Mission nach 11 Sekunden

Für erfolgreiche Raubüberfälle in GTA Online braucht ihr Cleverness, Schnelligkeit und gute Teamarbeit. Die Spielergruppe, die gerade im "GTA Online"-Reddit gefeiert wird, besitzt bestimmt alles davon. Nur konnte sie es nicht zeigen, da sie in absoluter Rekordzeit gescheitert ist.

GTA Online: Dieses Team hat einen Rekord aufgestellt - im Scheitern.

GTA Online: Scheitern kann auch ein Talent sein

Raubüberfälle können in GTA Online entweder viel Geld oder viel Frust einbringen. Im Falle von Reddit-User Player_Two_ aber auch viele Lacher. Im Forum teilte er kürzlich einen Clip von einer seiner letzten Heist-Missionen in GTA Online. Als die Spieler den Einsatz starten und sich zu ihren Autos begeben wollen, ist die Mission bereits gescheitert - Game over nach 11 Sekunden!

Es war kein Glitch, kein Bug und kein planloser Spieler dafür verantwortlich gewesen, wie es sonst in GTA Online üblich ist. Ein gewöhnlicher NPC war die Variabel, die das Team nicht miteinberechnet hat. Und da keine Zusatzleben für die Mission eingestellt waren, war sie damit sofort vorbei.

Auf Reddit erfreut sich der Clip großer Beliebtheit, die Fans sind begeistert und bemitleiden gleichzeitig die ärmsten Pechvögel in GTA Online. User wie TheCrimsonCross vermuten sogar, dass der NPC einen Komplizen hatte. Dass der Spieler kurz nach dem Crash nochmal überfahren worden ist, sei kein Zufall gewesen.

Auch wenn die Spieler den Raubüberfall nicht geschafft haben, haben sie die Zuneigung ihrer Community sicher. Was haltet ihr von dem Rekord-Fail? Beeindruckend oder könnt ihr das mit einer eurer Geschichten noch überbieten? Und Nein, Missionen, die bereits im Menü abgebrochen worden sind, zählen nicht!