Der Wilde Westen in Red Dead Redemption 2 ist dreckig. Bei all den Untaten, die ihr in dem "Open World"-Abenteuer begehen könnt, bleibt auch eure Seele nicht verschont. Ein Reddit-Clip zeigt jetzt, was passiert, wenn der ganze Dreck und die Fassade mit einem ordentlichen Bad heruntergewaschen werden.

Der Spieler in RDR2 hat das Bad so sehr genossen, dass ein völlig neuer "Mensch" aus ihm wird.

Red Dead Redemption 2: Hat da jemand zu heiß gebadet?

In Red Dead Redemption 2 habt ihr als Arthur Morgan alle Hände voll zu tun. Was gibt es also Schöneres als sich nach einem anstrengenden Tag voller „Wild West“-Action ein warmes Bad einzulassen?

Was sich zunächst gut anhört, wurde für den Reddit-User ValentineJack zum Albtraum. Glücklicherweise nahm er seine verpfuschte Wellnessbehandlung auf und postete den Clip im Subreddit von Red Dead Redemption.

Im Clip seht ihr Arthur Morgan, der – noch in der Wanne liegend – die Dame wegschickt, die sich um ihn gekümmert hat. Soweit ist alles noch normal, doch als die Dame den Raum verlassen hat und Arthur sich aus der Wanne erhebt, fängt das Grauen an. Arthurs Körper ist vollkommen deformiert.

In den Kommentaren zum Video schreibt ValentineJack, der Zustand hätte angehalten, bis er das Charakter-Modell zurückgesetzt hätte. Er habe eine Menge Spaß gehabt, außerdem wisse er nun, wie er diesen Zustand bei Arthur hervorrufen könne.

Die Community auf Reddit zeigt sich sehr belustigt über den Clip. Lenny Summers meint: „Mein erster Gedanke dazu war: Red Dead Space.“ Thebiginfinity versucht vergeblich eine Warnung auszusprechen: „Arthur, Nein, du benutzt die knochenzerstörende Seife!“ Andere User vermuten, Arthur würde unter Tuberkulose leiden.

Wie das Video zeigt, lauern die Gefahren im wilden Westen überall, sogar in der Badewanne. Bevor euer Arthur also auch unter solchen Deformationen leidet, bleibt lieber schmutzig. Oder ihr führt den Zustand erst recht herbei und habt so viel Spaß damit.

In Red Dead Redemption 2 tauchen immer wieder kleinere Bugs und Glitches auf, die zum Glück aber oft nicht das Spiel verderben, sondern ihm einen humoristischen Anstrich geben. Ist euch auch schon so etwas Lustiges wie ValentineJack passiert? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren!