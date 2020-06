Bloodborne Remaster: Streamerin kauft Insider-Informationen für die Fans

Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass ein Remaster des ausschließlich auf der PS4 erschienenen Soulslike Bloodborne für PS5 und PC in der Mache sei. Doch viele Fans wollen sich nicht mit Gerüchten zufriedengeben, sondern wünschen sich harte Fakten. Die Streamerin CaseyExplosion bot sogar Geld für einen Leak zum Remaster und bekam ihn nach eigenen Angaben auch.

Das angebliche Bloodborne Remaster soll nicht nur für PS5, sondern auch für PC erscheinen.

Die Streamerin CaseyExplosion erklärte in einem Tweet, dass sie bereit sei für einen Leak zum Bloodborne Remaster 100 US-Dollar für Rassengerechtigkeit zu spenden. Womit CasesyExplosion nicht rechnete, war dass jemand ihren Tweet wirklich ernst nehmen würde. Keine 20 Minuten nach ihrem Angebot, erklärte die Streamerin in einem weiteren Beitrag, dass sich tatsächlich jemand bei ihr gemeldet hätte und sie nun nicht nur wisse, dass das Remaster tatsächlich auch für den PC geplant sei, sondern auch wer für den Port verantwortlich zeichne.

Okay, that was fast! I not only know it's coming to PC, I even know who's doing the port. 😙👌❤️ $110 to the National Bail Fund Network! https://t.co/XTxlOa9F6j pic.twitter.com/EYXujxJY02

In einem späteren Beitrag erklärte CaseyExplosion, dass das Bloodborne Remaster auf jeden Fall für den PC erscheinen werde und dass sie die Informationen von einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren habe.

For those just joining me, yes Bloodborne *will* be coming to PC, I've had it confirmed by a very trusted source, and I have a lot of faith in the company who's doing the port, you won't be disappointed. It genuinely is happening. pic.twitter.com/Gik2QA5J5q