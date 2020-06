CoD: Modern Warfare - Kill zerstört sogar den Bildschirm

Dieser zielgenaue Schuss in Call of Duty: Modern Warfare ist so mächtig, dass er die reale Welt beeinflusst. Ein virales Video auf Reddit zeigt, wie ein Sniper Duell nicht nur zum Tod des Spielers führt, sondern auch seinen Bildschirm zerstört.

Ein Kill in CoD: Modern Warfare sorgt für hässliche Grafik-Fehler.

CoD: Modern Warfare bringt euren Bildschirm in Gefahr

In Call of Duty: Modern Warfare kommt es immer wieder zu Bugs und Glitches. Die meisten sind harmlos oder sogar lustig, doch diesmal wirken sie sich sogar auf die echte Welt aus.

Der Reddit-Nutzer "hxrt" ist gerade in ein Sniper Duell verstrickt und schafft es sogar, einen Abschuss zu erzielen. Auf der Suche nach seinem zweiten Gegner, bleibt er jedoch etwas zu lange am selben Ort stehen. Die Kugel des Gegenspielers tötet ihn nicht nur, sondern zerstört auch seinen Bildschirm. Der komplette Screen ist plötzlich voller Fragmente und Artefakte.

Das traurige Schicksal des Monitors hat bereits mehr als 21.000 Upvotes erhalten. In den Kommentaren rätseln die Nutzer darüber, wie es zu dem Fehler gekommen sein könnte. So vermutet "JingleXIV" Glitch-Kugeln aus dem Cyberpunk-Universum und rät einen Blade Runner einzuschalten.

Der wahre Grund ist vermutlich deutlich unspektakulärer. Einige Spieler vermuten, dass die CPU von „hxrt“ das Ende ihres Lebens erreicht haben könnte. Andere merken an, dass wenn in CoD: Modern Warfare gesnipert wird, die Frame Rate erst sinkt und dann schnell wieder steigt. Der Vorgang könnte die CPU überfordert haben und so zu den Grafikfehlern geführt haben.

Call of Duty: Modern Warfare ist auch für eure Hardware ein gefährliches Spiel. Dieser Schuss war sogar so tödlich, dass er den Bildschirm erledigt hat. Was sagt ihr zu dem Glitch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.