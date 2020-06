CoD: Modern Warfare - Season 4 könnte zeitnah starten

Kurzfristig hat Infinity Ward den Start der vierten Saison von Call of Duty: Modern Warfare verschoben. Ein Dataminer will nun erfahren haben, wann es weitergeht.

Möglicherweise steht der Start der neuen Saison von Call of Duty: Modern Warfare bereits kurz bevor.

Aufgrund der Proteste vor allem in den USA und auch im Rest der Welt haben Activision und Entwickler Infinity Ward vor einer Woche den Start von Season 4 in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone verschoben. Ein neues Datum haben die beiden Unternehmen bislang nicht offiziell mitgeteilt. Laut einem Dataminer soll der Start aber nicht mehr allzu weit entfernt sein.

CoD: Modern Warfare: Season 4 startet wohl bald

Der Twitter-Nutzer Geeky Pastimes hat sich in den Dateien von Call of Duty: Modern Warfare einmal genauer umgesehen. Dort hat er in den Codezeilen entdeckt, dass die Entwickler das Ende der Herausforderungen von Season 3 vom 2. Juni auf den 10. Juni UTC (koordinierte Weltzeit) geändert haben. Der Startschuss für Season 4 wäre demnach an diesem Mittwoch.

According to datamined #CallofDuty files the Season 4 Update is coming on Wednesday morning UTC. The Unix Epoch codes in the files for Season 3 Challenges ending was changed from June 2 to June 10 UTC #CODLeak pic.twitter.com/0TMFbHYYAy — Geeky Pastimes (@geekypastimes) June 6, 2020

"Laut den in den Call of Duty Dateien entdeckten Daten kommt das Seson 4 Update am Mittwoch morgen. Die Unix Epoch Codes in den Dateien für das Ende der Herausforderungen von Season 3 wurden vom 2. Juni auf 10. Juni UTC geändert."

An und für sich klingt das Datum durchaus realistisch. Immerhin hat Infinity Ward die Season nicht verschoben, weil sie unfertig gewesen ist, sondern aus Respekt vor den Protesten rund um die "Black Lives Matter"-Bewegung. Auch Sony hat beispielsweise das geplante PS5-Event um eine Woche verschoben.

Offiziell ist das Datum dennoch nicht. Bislang haben sich weder Activision noch Infinity Ward dazu offiziell geäußert. Vorstellbar, dass beide Unternehmen noch abwarten, wie sich die Lage in den USA entwickelt und eine kurzfristige Entscheidung treffen.

Ob also am Mittwoch tatsächlich die neue Season in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone steht, bleibt weiterhin abzuwarten. Sollte dies der Fall sein, wird sich Entwickler Infinity Ward gewiss rechzeitig an die Fans wenden.