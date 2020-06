CoD: Warzone - Spieler meuchelt wie in Assassin's Creed

Eine „Call of Duty: Warzone“-Spielerin wird gerade für einen besonders heimtückischen Kill gefeiert. Die Szene könnte dabei genauso gut aus einem „Assassin’s Creed“-Spiel stammen, ist in diesem Fall aber einem besonderen Element in Warzone zu verdanken.

Eine CoD: Warzone-Spielerin bringt den Geist von Ezio Auditore ins Spiel.

Was macht Ezio Auditore in CoD: Warzone?

Ob in einem spannenden Standoff oder mit Granatwerfer, der Nichts als Verwüstung bringt – in Call of Duty: Warzone bieten sich immer wieder Situationen, mit denen ihr eure Gegner auf spezielle Arten drankriegen könnt. Ein besonders gekonnter wie hinterlistiger Kill wird gerade von der Community auf Reddit gefeiert. Userin dsmackxo scheint direkt vor ihrem Match noch etwas Assassin’s Creed gespielt zu haben – denn ihr Vorgehen steht dem von Ezio Auditore in nichts nach.

Dank eines gewonnenen Gulag-Matches, in dem sich dsmackxo erfolgreich gegen ihren Gegner behaupten konnte, schickt das Spiel sie wieder zurück ins Geschehen. Wo andere Spieler noch Probleme damit haben unversehrt mit dem Fallschirm auf dem Boden zu landen, schlägt die Spielerin eine andere Richtung ein. Die Reddit-Userin macht sich den Anflug nämlich zu nutzen und steuert zielstrebig auf das Fenster eines Hauses zu. Statt der verhofften Verschnaufpause bietet sich der Spielerin aber eine ganz andere Sicht dar – ein Team aus gefährlichen Gegnern, das nur darauf wartet ausgeschaltet zu werden.

In einer Szene, die genauso gut als Bewerbung einer Auftragsmörderin durchgehen könnte, schleicht sich dsmackxo heimlich von hinten an den ersten Spieler an und beseitigt das Ziel lautlos. Mit der Waffe in der Hand gibt sie seinem abgelenkten Teamkammeraden dann den Rest.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

Die ahnungslosen Spieler hatten keine Chance gegen die ausgeprägten Schleich-Skills der Userin. Das dürfte diese Aufnahme zu einer der coolsten Warzone-Kills bis dato machen. Habt ihr schon mal etwas ähnlich beeindruckendes zustande gebracht oder erfahren? Schreibt es uns in die Kommentare!