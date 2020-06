Schnäppchen-Aktion bei Saturn: Entdeckt die Gaming-Highlights 2020

Bei Saturn können Gamer derzeit wieder richtig viel sparen: Die Aktion „Gaming Highlights 2020“ hat tolle Rabatte für PS4-, Xbox One- und PC-Gamer zu bieten. Wir haben die Top-Deals zusammengefasst.

Die Gaming-Highlights bei Saturn lohnen sich!

Bei Saturns Gaming-Highlights 2020 kommt ihr garantiert voll auf eure Kosten. Ob Konsole oder PC, Spiele oder Hardware – die Angebote sind vielfältig und schonen euer Portemonnaie.

Gaming-Highlights für die PS4 und Xbox One bei Saturn

Hier geht's zu den Gaming-Highlights 2020 bei Saturn!

Konsolen-Fans können sich bei Saturns Gaming-Highlights 2020 über eine große Auswahl an Angeboten freuen. Sowohl für die PS4 als auch für die Xbox One sind Top-Spiele und Konsolenbundles stark reduziert.

Mit diesen Bundles könnt ihr auf den aktuell leistungsstärksten Konsolen direkt drauflos spielen:

PlayStation 4 Pro 1 TB (inklusive gratis Spielebundle mit Spider-Man, The Last of Us und Horizon: Zero Dawn) für 375,99 Euro

Xbox One S 1 TB All Digital Edition (inklusive gratis Spielebundle mit Minecraft, Sea of Thieves und Fortnite) für 129,99 Euro

Xbox One X 1 TB (inklusive Star Wars Jedi: Fallen Order) für 289,99 Euro

Wenn ihr nach erstklassigen Spielen zu erschwinglichen Preisen sucht, dann solltet ihr euch diese Angebote nicht entgehen lassen:

Spiele-Highlights für die PS4:

Spider-Man für 19,99 Euro

Nioh 2 für 49,99 Euro

Uncharted 4 für 14,99 Euro

Horizon: Zero Dawn für 14,99 Euro

God of War für 14,99 Euro

Doom Eternal für 39,99 Euro

Spiele-Highlights für die Xbox One:

Gears 5 für 24,99 Euro

Ori and the Will of the Wisps für 19,99 Euro

Need for Speed: Heat für 24,99 Euro

FIFA 20 für 19,99 Euro

Doom Eternal für 39,99 Euro

Hardware-Highlights für PC-Gamer bei Saturn

Auch als PC-Spieler werdet ihr bei Saturns Angebots-Auswahl der Gaming-Highlights fündig. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Gaming-PC oder einem schicken Monitor für euer Set-Up zuhause seid, solltet ihr bei der Aktion zuschlagen. Aber auch wenn ihr unbedingt mobil sein wollt und deswegen einen Gaming-Laptop ins Auge gefasst habt, könntet ihr bei den Rabatten zwischen günstigen Einsteigermodellen und reduzierten High-End-Geräten wählen.

Gaming-Laptops:

ACER Nitro 5 für 899 Euro

HP Pavilion 17 cd0231ng für 1299 Euro

RAZER Blade Stealth für 1349 Euro

Gaming-PCs:

MEDION ERAZER® Engineer P10 für 999 Euro

MSI Aegis 3 8RC für 1099 Euro

LENOVO Legion T730 für 1799 Euro

Gaming-Monitore:

ACER KG241P für 179 Euro

LG 27GL63T-B für 269 Euro

LENOVO Legion Y27gq-20 für 499 Euro

Was ist eure Gaming-Persönlichkeit? Wir verraten es euch in unserem Test!

Seid ihr bei den Gaming-Highlights 2020 von Saturn fündig geworden? Welche Angebote haben es euch besonders angetan? Gibt es Deals, auf die ihr vergeblich gehofft habt? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren