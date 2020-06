Animal Crossing: NH - Fan erstellt ultimatives "Smash Bros."-Crossover

Super Smash Bros. Ultimate bringt die Charaktere zahlreicher beliebter Videospiele in einem kompakten Prügel-Paket zusammen. Ein Fan auf Reddit geht nun noch einen Schritt weiter und vereint sie alle in Animal Crossing: New Horizons.

Es kommt zum Crossover zwischen Animal Crossing: New Horizons und Super Smash Bros. Ultimate.

Animal Crossing: New Horizons trifft auf Smash Bros. Ulitmate

In Super Smash Bros. Ultimate vereint Nintendo bereits 80 Charaktere aus verschiedensten Videospielen. Das riesige Crossover reicht dem Reddit-Nutzer "DJ-Dez" jedoch noch nicht. Nach über 400 Stunden Arbeit hat er es nun geschafft den bunten Haufen auch in Animal Crossing: New Horizons zusammenzubringen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Menschliche Kämpfer wie Mario, Luigi und Link sind relativ einfach zu erkennen, sobald sie ihre berühmten Outfits tragen. Bei Kreaturen wie Bowser und der Piranha-Pflanze wird die Kostümsuche schon schwieriger. Mit der richtigen Mütze löst der Fan jedoch auch dieses Problem.

Die einfachste Nachbildung ist der Bewohner aus Animal Crossing selbst. Auch Isabelle (auf deutsch Melinda) sieht verdächtigerweise so aus, als wäre sie direkt aus dem Kampfspiel entsprungen. "DJ-Dez" versichert jedoch er habe von Photoshop noch nicht einmal gehört.

Der Post hat inzwischen mehr als 37.000 Upvotes erhalten. Die Nutzer in den Kommentaren sind begeistert und bewundern den Aufwand, den „DJ-Dez“ in das Design der Kostüme gesteckt hat. Unter seiner Creater-ID: MA-3790-6501-6469 könnt ihr die Kreationen zudem selbst verwenden.

Eine weitere netten Geste: Auf dem Bild sieht es aus, als würden alle Charaktere Händchen halten. Nachdem sie sich in Smash Bros. Ultimate verprügeln, können so wenigstens in Animal Crossing Friede und Einheit genießen.

Die vielen komplett neue Kostüme in Animal Crossing: New Horizons zu entwerfen, ist eine beachtliche Leistung, die viel Zeit gekostet hat. Was sagt ihr zu dem ultimativen Crossover? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.