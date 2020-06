Neues CoD braucht Hilfe: Entwickler holt sich Rat bei Pro-Gamern

Auch wenn Call of Duty: Modern Warfare ein großer Erfolg war, sind einige Spieler unzufrieden. Hier erfahrt ihr, wie Entwickler Treyarch den Beschwerden beim nächsten Teil der Reihe zuvorkommen will.

"Call of Duty"-Entwickler holt sich Hilfe bei Pro-Gamern.

CoD-Entwickler arbeiten mit Pro-Gamern zusammen

Nach einem ersten Leak warten Fans gierig auf Neuigkeiten zu einem neuen Call of Duty. Der Vorgänger CoD: Modern Warfare erfreut sich zwar weiterhin großer Beliebtheit, doch es regt sich Kritik. Auf Reddit beschweren sich einige kompetitive Spieler über "fehlende Gründe noch besser zu werden".

Der Pro-Gamer Maux, der auf Reddit unter dem Namen "chancewm" bekannt ist und bei den Florida Mutineers, gibt nun jedoch Entwarnung:

"Habt Hoffnung. Die Entwickler bei Treyarch haben wirklich Interesse daran, nächstes Jahr zu einem tollen Jahr für die kompetitive Szene zu machen. Ich meine es 100% ernst."

Er habe sich mit den Entwicklern getroffen und über "kompetitive Philosophie" gesprochen. Auch wenn er nicht mehr verraten dürfe, wolle er, dass die Community positiv bleibt und die Entwickler unterstützt.

Viele Spieler in den Kommentaren zeigen sich durch die Worte des Profis beruhigt. CoD: Modern Warfare wird vor allem wegen eines fehlenden Ranked-Modus kritisiert. Kompetitiven Spielern fehlt dadurch die Möglichkeit gegen Gleichgesinnte anzutreten und sich auf einer Rangliste nach oben zu arbeiten. Der ursprüngliche Ersteller des Reddit-Posts bemängelt zudem, dass egal wie gut man sei, auch der schlechteste Spieler der Welt noch mit einem mithalten könne.

Die Nachricht des Pro-Gamers Maux sollte kompetitive "Call of Duty"-Spieler hoffnungsvoll stimmen. Entwickler Treyarch tut auf jeden Fall gut daran, sich von den besten der besten beraten zu lassen. Was haltet ihr von der Zusammenarbeit mit den Pro-Gamern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.