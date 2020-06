Schon seit mehreren Monaten kursieren Gerüchte über ein mögliches Resident Evil 8, doch bisher wurde von Capcom noch nichts in diese Richtung bestätigt. Jetzt kommt es auf der Seite eines österreichischen Retail-Shops zu einem Eintrag, der die Fans der „Survival Horror“-Reihe hellhörig werden lässt.

Welche Gefahren wohl in Resident Evil 8 auf euch lauern?

Der siebte "Resident Evil"-Teil erschien im Jahr 2017, seitdem ist es still um die Serie geworden. Seit einiger Zeit gibt es zwar Gerüchte über einen neuen Teil, doch Capcom hüllt sich dahingehend bisher in Schweigen.

Ein neuer Leak gießt nun weiter Öl ins Feuer der Gerüchteküche. Wie Twitter-User KenXyro bemerkt hat, gibt oder besser gesagt gab es auf der Seite des österreichischen Retail-Shops GamesOnly.at einen Produkteintrag zu Resident Evil 8: Village für die PS4.

A German retailer has listed Resident Evil 8: Village [Uncut Edition] for the PS4



They describe the game as the "darkest and cruelest addition to the franchise".



• https://t.co/mQXp5EayrZ pic.twitter.com/uLtRUutKoV