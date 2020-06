Ubisofts Summer-Sale: Bis zu 80 Prozent Rabatt auf Assassin's Creed

Bei Ubisofts Summer-Sale könnt ihr euch jetzt bis zu 80 Prozent Rabatt auf die beliebtesten Franchises des Studios sichern. Wir haben die besten Deals für euch zusammengestellt.

Assassin's Creed: Odyssey ist ebenfalls reduziert

Als PC-Gamer findet ihr bei Ubisofts diesjährigem Summer-Sale ein riesiges Angebot an hochkarätigen und außergewöhnlich günstigen Spielen. Sowohl ältere als auch brandaktuelle Games aus allen denkbaren Genres sind im Preis reduziert, sodass ihr garantiert etwas nach eurem Geschmack finden werdet. Die Aktion läuft bis zum 18. Juni 2020.

Große Rabatte bei Ubisofts Summer-Sale

Ubisofts Summer-Sale ist die perfekte Gelegenheit, eure Spielesammlung für den PC zu ergänzen.

„Assassin's Creed“-Angebote

Riesige und unheimlich detaillierte Open-Worlds, Parcours-Action und Stealth-Meucheleien: Assassin's Creed zählt nicht umsonst zu den populärsten Videospielreihen der Gegenwart. In Ubisofts Summer-Sale sind aktuell viele Spiele des Franchises im Preis reduziert.

Taktische-Shooter-Angebote

Ubisoft bietet mit den "Tom Clancy"-Spielen einige der beliebtesten Taktik-Shooter auf dem Markt. Im Summer-Sale findet ihr deswegen unter anderem überzeugende Deals für Rainbow Six - Siege, The Division 2 und Ghost Recon: Breakpoint.

„Far Cry“-Angebote

In der "Far Cry"-Reihe könnt ihr euch in verschiedenen exotischen Locations als Ein-Mann-Armee durch verrückte Sekten, Warlord-Clans und andere bösartige Gruppen metzeln. Die Spiele sind beim Summer-Sale allesamt im Preis heruntergesetzt.

„Anno“-Angebote

Wenn ihr Fans von strategischen Aufbauspielen seid, dann kommt ihr unmöglich an der Anno-Reihe vorbei. Bei Ubisofts Summer-Sale ist natürlich auch der aktuelle Teil, Anno 1800, und der Season Pass mit allerlei Extra-Inhalten enthalten.

