Ihr habt noch keine Pläne für das Wochenende? Dann hergehört, denn dieses Wochenende könnt ihr Rainbow Six: Siege kostenlos spielen. Doch das ist noch nicht alles, Ubisoft hat auch noch eine kleine Überraschung für alle „The Division 2“-Spieler.

Dieses Wochenende könnt ihr kostenlos in Rainbow Six Siege reinschnuppern.

Rainbow Six Siege: Gratis zocken und ein Geschenk

Wenn ihr nicht wisst, was ihr am Wochenende zocken sollt und Lust habt, etwas Neues auszuprobieren, dann gibt es gute Neuigkeiten. Denn Ubisoft lässt euch vom 11. Juni bis zum 15. Juni Rainbow Six: Siege auf allen Plattformen kostenlos spielen. Beachtet jedoch, dass ihr auf der Xbox One eine aktive „Xbox Live“-Gold-Mitgliedschaft braucht, um an dem Event teilnehmen zu können. Hier sind die Spielzeiten für die einzelnen jeweiligen Plattformen:

PC: 11. Juni, 15 Uhr bis 15. Juni, 22 Uhr

11. Juni, 15 Uhr bis 15. Juni, 22 Uhr PlayStation 4: 11. Juni, 15 Uhr bis 15. Juni, 15 Uhr

11. Juni, 15 Uhr bis 15. Juni, 15 Uhr Xbox One: 11. Juni, 9 Uhr bis 15. Juni, 19 Uhr

Ihr bekommt einen vollumfänglichen Einblick in das Game, denn ihr habt vollen Zugriff auf alle Maps, Modi und 20 Legacy-Operatoren. Gefällt euch das Spiel so gut, dass ihr es euch nach dem Gratis-Wochenende gleich zulegen wollt, könnt ihr außerdem euren gesamten Fortschritt in die Vollversion übernehmen.

Außerdem gibt es noch eine kleine Überraschung: Wenn ihr The Division 2 besitzt und an dem „Rainbow Six: Siege“-Event teilnehmt – egal ob als Gäste oder als Besitzer der Vollversion – bekommt ihr für euren „Division 2“-Agenten ein fünfteiliges Thermite-Outfit. Es lohnt sich also dabei zu sein.

Egal ob geschenkt oder „nur“ zeitweiße gratis, in der letzten Zeit kommt ihr auch ohne Geld an genügend Gamesfutter. Was sagt ihr zum „Rainbow Six: Siege“-Event? Seid ihr dabei oder habt ihr schon etwas anderes vor? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren!