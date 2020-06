Mehr als zwei Jahre ist es nun her, seit Far Cry 5 erschien und mittlerweile sehnen sich die Fans nach einem neuen Teil des beliebten Ego-Shooters. Allerdings kann es sein, dass es gar nicht mehr lange dauert, bis Ubisoft Far Cry 6 ankündigt.

Erwartet die "Far Cry"-Fans bald eine Überraschung?

Far Cry 6: Steht die Ankündigung kurz bevor?

Die Fans von Ubisoft warten nicht nur sehnsüchtig auf Assassin’s Creed: Valhalla, sondern auch auf ein neues Far Cry. Während ersteres zumindest schon angekündigt wurde, ranken sich um letzteres bisher jedoch nur Gerüchte. Dies könnte sich jedoch bald ändern.

Denn am 12. Juli veranstaltet Ubisoft das „Ubisoft Forward“-Event. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um den hauseigenen Ersatz, für die in diesem Jahr ins Wasser gefallene E3. Die Seite GamerRactor gibt an, über die Information zu verfügen, dass Ubisoft im Rahmen dieses Events Far Cry 6 ankündigen wird. Das Spiel soll noch vor April 2020 für die aktuelle als auch für die nächste Konsolengeneration erscheinen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich Gerüchte als wahr herausstellen und ob sich die Entwicklung des Spiels nicht aufgrund der Coronakrise verzögert.

Es gibt so viele Spieleserien, auf deren Fortsetzungen die Fans kaum warten können. Far Cry ist eine solche Serie. Hofft ihr darauf, dass bald der nächste Teil erscheint oder habt ihr eine andere Lieblingsserie? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren!