CoD: Modern Warfare - Season 4 gestartet, das sind die neuen Inhalte

Nachdem Season 4 für Call of Duty: Modern Warfare aus guten Gründen verschoben wurde, warteten Fans ungeduldig auf das neue Update. Ab heute könnt ihr es euch endlich herunterladen – wir verraten euch Alles, was ihr über Größe und Inhalt wissen müsst.

Call of Duty: Modern Warfare rückt mit Season 4 heraus.

Call of Duty: Modern Warfare – Das ist neu

Das neueste „Call of Duty: Modern Warfare“-Update ist da – und es ist gigantisch. Wie Gfinity auflistet, nimmt der Download des Updates ganze 44,4 GB auf der Xbox One ein. Auf dem PC und der PS4 sieht es ähnlich aus. Infinity Ward rät euch deswegen sogar einige Content Packs, die ihr nicht mehr benötigt, zu löschen. Nach dem Installieren nimmt das Update noch 4GB eures Speicherplatzes in Anspruch.

Das Interessanteste an der neuen Season sind aber natürlich die Neuheiten im Spiel. Neben einer Reihe Bugfixes und kleiner Verbesserungen, dürft ihr euch auf Folgendes freuen:

Neue Maps: der Flugzeug-Friedhof Scrapyard (6vs6) aus CoD: Modern Warfare 2, neue Gunfight-Karte Trench (2vs2), Barakett Promenade für Ground War

Neue Waffen: CR-56 Amax (Galil ACE) - Tier 15 im Battle Pass und Fennec (Vector) - Tier 31 im Battle Pass

Neue Mystery-Challenge: jede Waffe bekommt acht besondere Herausforderungen

Warzone-Änderungen: 50vs50-Schlachten, neuer Auftrag „Contraband“, Events während Matches

Call of Duty: Warzone – Events beeinflussen jetzt den Spielverlauf

Die neu eingeführten Events sollen noch mehr Aufregung in den „Battle Royal“-Modus bringen, indem sie jederzeit eintreten können. „Jailbreak“ bringt so zum Beispiel alle bereits ausgeschiedenen Spieler wieder zurück ins Match. Die Kaufstationen verkaufen beim Event „Fire Sale“ ihre Items für bis zu 80 Prozent günstiger oder verschenken diese sogar. „Supply Choppers“ lässt einen gepanzerten Helikopter über der Map schweben. Schießt ihn herunter um einen Nachschubabwurf gefüllt mit einer Menge Hilfsmitteln zu bekommen.

Weitere Waffen und Neuerungen sollen die kommenden Monate noch folgen. Wie halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Originalmeldung vom 09.06.2020 - 14:56 Uhr:

Aufgrund der Proteste vor allem in den USA und auch im Rest der Welt haben Activision und Entwickler Infinity Ward vor einer Woche den Start von Season 4 in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone verschoben. Ein neues Datum haben die beiden Unternehmen bislang nicht offiziell mitgeteilt. Laut einem Dataminer soll der Start aber nicht mehr allzu weit entfernt sein.

CoD: Modern Warfare: Season 4 startet wohl bald

Der Twitter-Nutzer Geeky Pastimes hat sich in den Dateien von Call of Duty: Modern Warfare einmal genauer umgesehen. Dort hat er in den Codezeilen entdeckt, dass die Entwickler das Ende der Herausforderungen von Season 3 vom 2. Juni auf den 10. Juni UTC (koordinierte Weltzeit) geändert haben. Der Startschuss für Season 4 wäre demnach an diesem Mittwoch.

According to datamined #CallofDuty files the Season 4 Update is coming on Wednesday morning UTC. The Unix Epoch codes in the files for Season 3 Challenges ending was changed from June 2 to June 10 UTC #CODLeak pic.twitter.com/0TMFbHYYAy — Geeky Pastimes (@geekypastimes) June 6, 2020

"Laut den in den Call of Duty Dateien entdeckten Daten kommt das Seson 4 Update am Mittwoch morgen. Die Unix Epoch Codes in den Dateien für das Ende der Herausforderungen von Season 3 wurden vom 2. Juni auf 10. Juni UTC geändert."

An und für sich klingt das Datum durchaus realistisch. Immerhin hat Infinity Ward die Season nicht verschoben, weil sie unfertig gewesen ist, sondern aus Respekt vor den Protesten rund um die "Black Lives Matter"-Bewegung. Auch Sony hat beispielsweise das geplante PS5-Event um eine Woche verschoben.

Offiziell ist das Datum dennoch nicht. Bislang haben sich weder Activision noch Infinity Ward dazu offiziell geäußert. Vorstellbar, dass beide Unternehmen noch abwarten, wie sich die Lage in den USA entwickelt und eine kurzfristige Entscheidung treffen.

Ob also am Mittwoch tatsächlich die neue Season in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone steht, bleibt weiterhin abzuwarten. Sollte dies der Fall sein, wird sich Entwickler Infinity Ward gewiss rechzeitig an die Fans wenden.