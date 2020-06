Twitch: 1000 Jahre altes Spiel geht gerade durch die Decke

Im Chaos-Jahr 2020 ist alles möglich! Twitch-Streamer haben gerade ein eher ungewöhnliches Spiel für sich entdeckt und nehmen sogar an Turnieren teil. Die Streamer zeigen, dass es in dem Spiel trotz seiner "Verstaubtheit" und seiner simplen "Spielcharaktere" sehr heiß hergehen kann.

Auch der bekannte Twitch-Streamer und Overwatch-Profi xQcOW lässt die Figuren in die Schlacht ziehen.

Es ist dieses Mal kein Shooter, kein "Battle Royale"-Spiel, kein GTA-Roleplay, das auf Twitch die Zuschauerzahlen in die Höhe steigen lässt. Bekannte Twitch-Streamer haben gerade ihre Leidenschaft für Schach entdeckt, ein Spiel, dessen "Alpha"-Version laut Historikern vor mehr als 1000 Jahren "releast" wurde und von dem niemand erwartet hätte, dass es jemals in den Gaming-Mainstream zurückkehren würde.

Während spezielle Schach-Streamer wie Alexandra Botez schon seit einiger Zeit auf Twitch unterwegs sind und in ihren Nischen sehr beliebt sind, ist der Schach-Hype nun übergreifend entbrannt. Schach-Größe und fünffacher USA-Meister Hikaru Nakamura bedankte sich kürzlich auf Twitter bei allen Streamern und ihren Zuschauern, die dem Denksport gerade so viel Aufmerksamkeit schenken.

„Grüße an die großen Streamer, die Schach entdeckt haben. Einige machen es ein- oder zweimal, andere in jedem einzelnen Stream. Einige sind gelegentliche Besucher unseres Spiels, andere sind besessen. Streamer wie @xQc, @BoxBox, @voyboy, @Papaplatte, @Yassuo, @nymnion. Danke für all die neuen Fans“, schreibt er.