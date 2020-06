In Red Dead Redemption 2 schlüpft ihr in die Haut von Arthur Morgan und könnt den Wilden Westen unsicher machen. Aber egal, wie böse ihr euch verhaltet, am Ende seid ihr immer noch ein Mensch, der durch eine Kugel sterben kann - oder doch nicht? Mit einem kleinem "Upgrade" könnt ihr nun aus Arthur einen Superman machen und unglaubliche Fähigkeiten einsetzen.

Ob Superman es so gut fände, was Super Arthur in Red Dead Redemption 2 anstellt?

Red Dead Redemption 2: Aus großer Kraft folgt ... großer Spaß

Ihr habt keine Lust mehr in Red Dead Redemption 2 durch die Gegend zu reiten und eure Feinde mit einer Pistole zu erschießen? Stattdessen würdet ihr viel lieber mit Superkräften durch die Gegend fliegen? Dann solltet ihr euch die Mod Super Arthur anschauen.

Super Arthur wurde von JulioNIB kreiert. Der Modder steckt auch hinter der „Red Dead Redemption 2“-Mod PigRider, die es euch ermöglicht, auf riesigen Tieren zu reiten. Außerdem hat JulioNIB verschiedene Mods für GTA entwickelt, unter anderem auch eine, die euch zum Superhelden werden lässt. Das Superhelden-Motiv überträgt JulioNIB jetzt auch auf Red Dead Redemption 2.

Wie ihr im oberen YouTube-Video sehen könnt, ermöglicht euch die Mod Super Arthur, mit dem Cowboy durch die Gegend zu fliegen. Aber das ist noch nicht alles, denn sie verleiht ihm auch Superstärke. Ganz im Gegensatz zu Superman könnt ihr eure Kräfte auch dazu verwenden, um Chaos und Zerstörung über die Welt zu bringen.

Es gibt allerdings einen kleinen Haken an der ganzen Sache: Zurzeit ist Super Arthur nur für die Patreon-Unterstützer von JulioNIB erhältlich. Laut dem Modder liege das daran, dass sich die Mod noch in einem frühen Entwicklungszustand befinde. Ob er die Mod nach Vollendung für alle zugänglich macht, ist unbekannt.

Mit der Mod Super Arthur habt ihr die Möglichkeit, den Wilden Westen auf eine ganz neue Art aufzumischen. Was sagt ihr zu der Mod? Wollt ihr das Superman-Upgrade ausprobieren oder spielt ihr Red Dead Redemption 2 lieber auf die klassische Art? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren!