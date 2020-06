Die Sims 4: Neuer DLC macht Sims sexsüchtig und kampflustig

Das neue Erweiterungspack für Die Sims 4 enthält ungeahnte Inhalte, die weit über den Erhalt der Natur hinaus gehen. Spieler ertappen ihre Sims nämlich nun beim Flirten und Prügeln mit ihren Nachbarn – alles unter dem Zeichen der Gemeinschaft und freier Liebe.

Die Sims 4: Nachhaltig leben - bringt Naturschutz mit Nebenwirkungen

Die Sims 4: „Nachhaltig leben“ und Spaß dabei haben

Im neuen „Die Sims 4“-Erweierungspack „Nachhaltig leben“ geht es in erster Linie darum die Nachbarschaft von einer Müllhalde zu einem umweltfreundlichen Paradies für Alle zu verwandeln. Vor Allem der Gemeinschaftsaspekt soll bestärkt werden, indem eure Sims und die anderen Anwohner demokratisch über Initiativen abstimmen. In den meisten Fällen heißt das ihr einigt euch auf nützliche Aktivitäten, mit denen ihr Gutes für die Umwelt tut. Andere lassen sich aber einfach nur als bizarr beschreiben.

Spieler berichten über das merkwürdige Verhalten ihrer Sims, in welchem sie den Anweisungen der Nachbarschaft folgen. So könnt ihr zum Beispiel den Grundbesitz aufheben. Das erlaubt euch aber nicht nur dazu die Eigentümer eurer Nachbarn zu entwenden, sondern fremde Sims laufen auch einfach in eure Bude um sich mal eben eure Kaffeemaschine zu genehmigen. Aber auch freie Liebe und nett gemeinte Prügeleien könnt ihr zum Alltagsgeschehen machen.

Die Sims 4: Eure Hippies lieben die Liebe

Ein Spieler beschreibt auf Polygon seine Erfahrung mit den bizarren Regelungen. Als sich die Sims in einer seiner Nachbarschaften anscheinend dazu entschieden einen auf Hippie zu machen, wählten sie nämlich den Aktionsplan für freie Liebe an die Tagesordnung. Seine Sims fingen daraufhin an miteinander am helllichten Tag mit ihren Nachbarn zu flirten und rumzumachen. Da sich aber alle Einwohner auf dieses Geschehen einigen, passiert das polygame Treiben im Einverständnis Aller. Auch Lebenspartner streifen dadurch den Mantel der Eifersucht ab und sehen ihren Liebsten zustimmend beim Seitensprung zu.

Auch eine Regelung für freundliche Prügeleien kann in Kraft treten. Wenn sich eure Sims normalerweise mit einem Lächeln begrüßen würden, fangen sie dank dieser Maßnahme an miteinander zu wrestlen. Was der DLC sonst noch so zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Ob ihr eure Stadt zum Feiern von Nachbarschaftsorgien, Straßenkämpfen oder zur Rettung der Natur benutzen wollt, bleibt euch überlassen. Witzig sind die Neuerungen die das Erweiterungspack mit sich bringt aber auf jeden Fall.