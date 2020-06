PS5 wird so schlau, dass sie euch beim Zocken hilft

Ein Patent zeigt, welche neuen Features die PlayStation 5 erhalten könnte. Demnach plant Sony einige Neuerungen für das Nutzerinterface. Ihr erfahrt ihr, wie euch eure Konsole dadurch beim Zocken unter die Arme greifen kann.

Die PS5 könnte mit einigen völlig neuen Features überraschen.

Die PS5 hilft euch, wenn ihr feststeckt

Die offizielle Enthüllung der PlayStation 5 könnte kurz bevorstehen. Ein neues Patent, dass von TheGamePost entdeckt wurde, gibt nun bereits einen Ausblick darauf, welche neuen Features das Nutzerinterface der Konsole bereithalten könnte.

So könnten die Nutzer bereits in den Menüs zahlreiche Infos über vergangene Gaming-Sessions erhalten. Neben Kills und Toden in Mehrspieler-Runden würde die Konsole außerdem bemerken, wenn ihr an einer Stelle im Spiel nicht weiterkommt.

Dementsprechend könnten in diesem Fall Hilfestellungen wie etwa Guides vorgeschlagen werden. Weiterhin wäre es möglich, Gameplay eines anderen Nutzers anzuzeigen, um euch vor einem schwierigen Kampf unter die Arme zu greifen.

Das Patent alleine beweist allerdings noch nicht, dass das Feature tatsächlich in der PS5 zur Anwendung kommt. Es ist dennoch eine interessante Idee, die Konsole direkt mit dem Spieler interagieren zu lassen. Die beiliegenden Konzeptzeichnungen zeigen außerdem, wie das Nutzerinterface aussehen könnte:

Es wirkt ganz so, als würde die PS5 erneut auf horizontal angeordnete Kacheln setzen, durch die ihr scrollen könnt. Zumindest an dieser Stelle scheint Sony sich also an an der PS4 zu orientieren.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Das Nutzerinterface der PlayStation 5 scheint sich an der PS4 zu orientieren. Das bewährte Prinzip könnte allerdings mit einigen spannenden neuen Ideen ergänzt werden. Was haltet ihr von einer Konsole, die euch beim Zocken hilft? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.