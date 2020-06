PlayStation 5: So sieht sie aus und das sind die ersten Spiele

Die Zukunft des Gamings: Sony hat mit einem ersten Event einen Einblick in die PlayStation 5 gewährt. Wir fassen für euch die Highlights des Abends zusammen.

So sieht sie also aus: Das ist das neue Design der PlayStation 5 von Sony.

Lange hat sich Sony mit der PlayStation 5 zurückgehalten, während Konkurrent Microsoft bereits ausführlich die Xbox Series X präsentiert hat. Seit kurzer Zeit plaudert aber auch Sony aus dem Nähkästchen und hat in einem ausführlichen Event die nahe Zukunft vorgestellt. Mit dabei sind Spiele als auch die Konsole selbst.

PlayStation 5: So sieht sie aus

Über die technische Seite der PlayStation 5 ist bereits sehr viel bekannt gewesen. Nun hat Sony endgültig die Hosen heruntergelassen und das Aussehen der neuen Konsolengeneration gezeigt. Wie beim Controller wird es farblich eine Mischung aus weiß und schwarz, die ein leicht futuristisches Gehäuse bekleiden.

So wird die PlayStation 5 im Detail aussehen:

Neben zahlreichen Zubehör, wie zum Beispiel einer HD Cam, einem neuen Headset und einer Fernbedienung, hat Sony noch eine zweite "PlayStation 5"-Version angekündigt. In der sogenannten Digital Edition wird die Konsole offenbar kein Laufwerk haben, sondern einzig und allein auf digitale Inhalte setzen. Preise hat das Unternehmen noch gar nicht verraten.

Horizon: Forbidden West

Auf der PlayStation 4 hat Horizon: Zero Dawn einst große Wellen geschlagen. Eine Konsolengeneration später geht es für Protagonistin Aloy offiziell weiter. Guerilla Games und Sony haben für die PlayStation 5 Horizon: Forbidden West angekündigt. Im ersten Trailer zeigt sich Altbekanntes und Neues:

Nicht mehr nur noch Schnee in Horizon: Forbidden West:

Neben neuen Gegnern wird es Aloy auch dieses Mal in Gegenden ziehen, die nicht von Schnee und Eis bedeckt sind. So sind teilweise sehr subtropische Gebiete zu erkennen, ebenso wie der Umstand, dass ihr offenbar mit Aloy auf Tauchgang gehen könnt. Einen Releasetermin gibt es noch nicht.

Resident Evil 8

Gerüchte hat es in letzter Zeit viele gegeben, jetzt ist es offiziell: Resident Evil 8 kommt! Capcom hat das Horror-Spiel für die PlayStation 5 mit einem ersten Trailer angekündigt.

Auch ein alter Bekannter ist in Resident Evil 8 mit an Bord:

Allzu lange müsst ihr auf die Fortsetzung übrigens nicht warten. Schon im kommenden Jahr soll Resident Evil 8 erscheinen. Für welche weiteren Plattformen ist noch unbekannt.

Demon's Souls

Einst hat es den großen Hype um die Souls-Spiele in Gang gesetzt, nun kommt es zurück: Sony und Entwickler Bluepoint haben das Remake von Demon's Souls angekündigt.

Das Remake von Demon's Souls entsteht nicht bei From Software:

Das Spiel wurde von Grund auf neu für die PlayStation 5 entwickelt und ist somit ein komplettes Remake von Kopf bis Fuß. Darüber hinaus wird es im fertigen Spiel zwei Grafikmodi geben: Einer, der auf eine bessere Optik zielt, während der andere eine höhere Framerate liefern wird.

Spider-Man: Miles Morales

Einer der beliebtesten Marvel-Superhelden kehrt noch dieses Jahr zurück. Sony und Insomniac Games haben Spider-Man: Miles Morales für die PlayStation 5 und für einen Release im Weihnachtsgeschäft 2020 angekündigt.

Peter Parker war gestern im neuen Spider-Man Spiel:

Peter Parker, der Protagonist des Vorgängers, lässt im neuen Spider-Man-Spiel Miles Morales den Vortritt. Ob es sich dabei um eine komplette Fortsetzung des 2018 erschienenen Spider-Mans handelt oder um einen Zwischenschritt, bleibt derweil abzuwarten.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Neben Spider-Man: Miles Morales arbeitet Insomniac Games auch an einem neuen Ableger zu Rachet & Clank. In Ratchet & Clank: Rift Apart geht es für die beiden Helden erneut in ein actionlastiges, wenn auch buntes Abenteuer:

Insomniacs Helden-Duo meldet sich zurück:

Eine der neuen Kernmechaniken ist eine Teleportations-Fähigkeit, bei der augenscheinlich auch ganze Dimensionen übersprungen werden. Im Laufe des Spiels führt das dazu, dass Clank verloren geht und auf jemand Neuen trifft. Wann es mit Rachet & Clank: Rift Apart genau losgeht, wollten die Entwickler noch nicht verraten.

Gran Turismo 7

Sonys größte Rennspiel-Marke darf natürlich ebenso nicht fehlen. Polyphony Digital und Sony haben Gran Turismo 7 angekündigt:

Rennspiel-Kost in Gran Turismo 7 auf der PlayStation 5:

Zum Releasetermin wollten sich die beiden Firmen aber noch nicht äußern.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Viele Spiele und das Design der Konsole: Sony hat im Event zur PlayStation 5 jede Menge zu Zeigen gehabt. Nur eine wichtige Sache fehlt jetzt noch: Der Preis. Dazu will sich das Unternehmen erst in Zukunft äußern. Wann genau, steht noch nicht fest.