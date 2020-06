Schon lange machen die Gerüchte um einen neuen „Resident Evil“-Teil die Runde. Nun ist es endlich soweit. Zusammen mit der PlayStation 5 wurde nun endlich auch der achte Part von Capcoms Survival Horror angekündigt, und dieser sieht wirklich vielversprechend aus.

Sieht so aus, als wurde es in Resident Evil Village endlich wieder Zombies geben.

Resident Evil Village: Ein neues Kapitel des Survival Horrors

Es gibt Spieleserien, die gefühlt schon seit Anbeginn der Zeit existieren und von denen die Fans trotzdem nicht genug bekommen. Resident Evil ist eine dieser Serien, auch wenn es den einen oder anderen Part gab, der eher mäßig überzeugen konnte. Mit dem siebenten Teil kehrte Capcom aber zu den „Survival Horror“-Wurzeln zurück und stimmte so viele Fans wieder versöhnlich. Nun ist zusammen mit der PlayStation 5 auch endlich der achte „Resident Evil“-Teil mit dem Namen Resident Evil: Village angekündigt worden. Was der Trailer dazu zeigt, sieht wie eine interessante Mischung aus alt und neu aus.

Resident Evil 8 | Offizielle Ankündigung für PlayStation 5

Im Trailer seht ihr, dass sich viele der Gerüchte um das Spiel zu bewahrheiten scheinen. So sind die kurzen Gameplay-Sequenzen ausschließlich in der Ego-Perspektive dargestellt und auch eine Kreatur, ähnlich einem Werwolf, taucht am Ende des Videos auf. Ob Resident Evil: Village es schafft sich auf seine Wurzeln zu besinnen oder wie so mancher Teil der Serie wieder in ein Schießfest ausartet, wird sich 2021 zeigen. Dann erscheint das Spiel für PS5, Xbox SX und PC. Capcom jedenfalls verspricht euch ein neues Kapitel des Survival Horrors.

Lange musstet ihr darauf warten, nun wurde Resident Evil Village endlich angekündigt. Der Trailer dazu kann sich auf jeden Fall sehen lassen und auch Capcoms Ankündigung, dass es sich hierbei um ein neues Kapitel des Survival Horrors handle, klingt vielversprechend. Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!