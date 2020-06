Pokémon Go: Funktioniert bald nicht mehr auf älteren Android-Smartphones

Alles hat ein Ende, auch die Software-Unterstützung. Entwickler Niantic gibt bekannt, dass Pokémon Go schon recht bald nicht mehr auf älteren Smartphones laufen wird.

Abschied nehmen: Pokémon Go wird bald nicht mehr auf älteren Android-Handys laufen.

Obwohl der Hype längst eine Notiz vergangener Tage ist, erfreut sich Pokémon Go dennoch weiterhin großer Beliebtheit. Manche müssen aber eventuell bald Abschied vom Spiel nehmen, sofern sie noch auf ein älteres Smartphone schwören.

Pokémon Go: Keine Unterstützung für ältere Android-Handys

Auf der Spielwebseite zu Pokémon Go kündigt Entwickler Niantic an, dass ab August 2020 das Mobile-Spiel nur noch 64-Bit Android-Smartphones unterstützen wird. Handys mit dem Android-Betriebssystem, die noch auf eine 32-Bit Architektur setzen, werden dann die App nicht mehr nutzen können.

Betroffen sind damit vor allem Smartphones, die bereits fünf Jahre oder mehr auf den Buckel haben. Niantic liefert eine kleine Auswahl ehemals populärer Geräte, die dann nicht mehr mit Pokémon Go kompatibel sind:

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3

Sony Xperia Z2, Z3

Motorola Moto G (1. Generation)

viele weitere Android-Geräte, die vor 2015 erschienen sind

Wer also ab August weiterhin Pokémon Go spielen möchte, benötigt zwingend ein Smartphone mit 64-Bit Architektur. Als Grund für die Entscheidung gibt Niantic an, dass die Unterstützung der alten Technologie Ressourcen kostet, die aber nur noch von sehr wenigen Nutzern in Anspruch genommen werden. Stattdessen will das Team den Entwicklungsprozess für moderne Systeme optimieren.

Nutzer, die bereits über ein halbwegs aktuelles Smartphone verfügen oder dem iOS-Betriebssystem die Treue schwören, müssen sich übrigens keine Sorgen machen. Laut Niantic sind sie von der Änderung nicht betroffen und können problemlos weiterspielen.