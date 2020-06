PS5: Grafik-Wunder will euch zeigen, wozu die Konsole fähig ist

Auf dem großen PlayStation 5-Event hat Sony neben der Konsole selbst auch erste Spiele vorgestellt. Das neu gegründete Studio Luminous Productions scheint dabei an einem wahrlich atemberaubenden Spiel zu arbeiten. Hier bekommt ihr alle Infos zu der prachtvollen Neuankündigung.

Dieses PS5-Spiel sieht fast aus wie eine Grafik-Demo.

PS5-Ankündigung beeindruckt mit seiner Grafik

Der PlayStation 5 wird es auf jeden Fall nicht an atemberaubend schönen Spielen fehlen. Das neu gegründete Studio Luminous Productions will mit Projekt Athia (Arbeitstitel) ein "nie dagewesenes Spielerlebnis" gleichzeitig für PS5 und PC entwickeln.

In einer Pressemitteilung verrät Publisher Square Enix erste Infos zu dem Grafik-Wunder. So soll es sich bei dem Spiel um ein actionreiches und fantastisches Abenteuer handeln. Es sei die Philosophie der Entwickler, die Hardware der neuen Konsole voll auszunutzen und dabei die neuste Technologie mit Kunst zu kombinieren:

"Project Athia entführt Spieler in eine Welt voller Schönheit und Schrecken. Im Mittelpunkt des actionreichen Abenteuers steht eine packende Geschichte voller Wendungen, Leidenschaft und Furcht."

Ein erster Trailer zeigt bereits Szenen, in denen die weibliche Protagonisten durch eine zerstörte Welt voller merkwürdiger Kreaturen wandelt. Sie springt durch bildhübsche Landschaften und nutzt Magie, um die Natur für sich kämpfen zu lassen.

Was auch immer ihre Kräfte sein werden, sie wird sie brauchen. Im Trailer sind bereits Wölfe, einäugige Pflanzenwesen und ein riesiger Drache zu sehen. Ein Bild, auf dem die Protagonistin auf einer Klippe steht und in ein wolkenverhangenes Tal blickt zeigt schließlich zweifelsfrei, welche Grafik-Pracht euch mit Projekt Athia erwarten könnte.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Mit Projekt Athia hat die PlayStation 5 bereits ein vielversprechendes Spiel in der Hinterhand. Informationen dazu, wie sich das Abenteuer tatsächliche spielen wird, gibt es jedoch kaum. Was sagt ihr zu dem Grafik-Wunder? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.