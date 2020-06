Releases: The Last of Us 2 ist endlich da

Die Woche liefert auf der PlayStation 4 ein wahres Highlight ab. Aber auch die anderen Plattformen müssen sich in der Mitte des Juni nicht über neue Inhalte beschweren.

Die Releases der Kalenderwoche 25.

Desperados 3 | 16. Juni

PC / PS4 / Xbox One

Zwölf Jahre lang musste Revolverheld John Cooper auf sein Comeback warten. Nun gewähren ihm THQ Nordic und Mimimi Productions seinen Wunsch und veröffentlichen Desperados 3. In dem taktischen Stealth-Game müsst ihr euch im Wilden Westen mit Protagonist Cooper und seiner Entourage langsam und strategisch durchschlagen. Dabei gilt es, Sichtfelder von Gegnern genau zu beachten, alternative Wege zu finden und die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gut zu kombinieren.

So schnell wie John Cooper schießt in Desperados 3 niemand:

Inhaltlich ist Desperados 3 noch vor dem ersten Serienteil angesiedelt und erzählt von Coopers Weg zur Erlösung. Ein Novum für die aus Deutschland stammende Reihe: Erstmals findet ein Desperados-Release zeitgleich auch auf den Konsolen statt nur auf dem PC statt.

Disintegration | 16. Juni

PC / PS4 / Xbox One

Als Creative Director bei Bungie war Marcus Lehto entscheidend an der Entwicklung von Halo beteiligt. Heute ist er Chef seines eigenen Studios namens V1 Interactive und hat einen neuen Sci-Fi-Shooter parat: Disintegration, welches den klassischen Ego-Shooter mit Strategie-Elementen kombiniert. Als Spieler steuert ihr einen Kampfroboter namens Gravcycle, der über jede Menge Feuerkraft verfügt, und müsst zeitgleich eure Bodentruppen befehligen. Diese verfügen nämlich ebenso über eigene Fähigkeiten, die im Kampf nützlich sein können.

Der Erfinder des Master Chief meldet sich mit Disintegration zurück:

Als Romer Shoal stellt ihr euch in der Singleplayer-Kampagne von Disintegration der übermächtigen Fraktion der Rayonne entgegen. Diese wollen die letzten Überbleibsel der Menschheit auslöschen und sie mithilfe der Integration in Roboterkörper konservieren. Euer Ziel ist es, das zu verhindern und der Menschheit im Release auf PC, Xbox One und PlayStation 4 einen Neuanfang zu ermöglichen.

Edna & Harvey: The Breakout - Anniversary Edition | 17. Juni

PS4 / Xbox One / Switch

Zwölf Jahre ist es her, da ist Protagonistin Edna das erste Mal auf dem PC ausgebrochen. Das unterhaltsame und zuweilen sehr abgedrehte Adventure hat seinerzeit unzählige Preise gewinnen können. Kein Wunder also, dass Entwickler Daedalic den Klassiker noch einmal neu auflegt. Mit Edna & Harvey: The Breakout - Anniversary Edition gibt es eine überarbeitete Version, die vor allem optisch deutlich aufgehübscht wurde. Darüber hinaus gibt es eine neue Benutzeroberfläche, eine angepasste Steuerung und viele weitere Verbesserungen.

Die PC-Version der Anniversary-Edition ist übrigens bereits im Dezember 2019 veröffentlicht worden. Daedalic schiebt nun den Release der Konsolenversion nach, die zugleich das Debüt für Edna ist. Das Original hat den Sprung damals verpasst.

Burnout Paradise Remastered | 19. Juni

Switch

Auf dem PC und den anderen beiden Konsolen hat EA die optisch aufgehübschte Version von Burnout Paradise bereits schon vor einiger Zeit veröffentlicht. Jetzt können auch Besitzer einer Nintendo Switch den Release von Burnout Paradise Remastered nachholen und erneut mit schnellen Autos in flotte Arcade-Rennen einsteigen. Diese finden übrigens in einer offenen Spielwelt statt, bei der ihr selbst nach dem schnellsten Weg von A nach B suchen könnt.

Hochaufgelöste Grafik für Burnout Paradise in der Remastered Version:

Die Remastered-Version des Criterion-Rennspiels enthält das Grundspiel inklusive acht DLC-Paketen. Dazu versprechen die Entwickler, dass Burnout Paradise Remastered auch auf der Nintendo Switch 60 Bilder pro Sekunde unterstützt und somit ein flüssiges Spielerlebnis bietet.

The Last of Us 2 | 19. Juni

PS4

The Last of Us war eines der letzten großen Spiele für die PlayStation 3. Sieben Jahre später will sich diese Erfolgsgeschichte leicht angepasst wiederholen: The Last of Us 2 wird eines der letzten Highlights für die PlayStation 4. Der Nachfolger zu Naughty Dogs postapokalyptischem Action-Adventure spielt mehrere Jahre später: Ellie ist mittlerweile eine junge Frau und hat ihren relativen Frieden im Örtchen Jackson gefunden. Nach einem einschneidenden Ereignis macht sie sich jedoch auf den Weg, um Rache zu üben und wird dabei mit ihren eigenen Taten konfrontiert.

Ellie sinnt in The Last of Us 2 auf Rache:

Nach einigen Verschiebungen und einem zwischenzeitlich verheerenden Story-Leak soll nun auf den letzten Metern nichts mehr schiefgehen: Der Release von The Last of Us 2 ist sicher. Fans des Multiplayer-Modus aus dem Vorgänger könnten jedoch enttäuscht sein, denn dieser ist zu Beginn nicht mit an Bord.

The Coma 2: Vicious Sisters | 19. Juni

PS4 / Switch

Die Geschichte des Horror-Adventures The Coma 2: Vicious Sisters beginnt vertraut. Protagonistin Mina Park wacht eines Nachts mitten in ihrer Schule auf und muss feststellen, dass dort einiges nicht stimmt. Verfolgt von etwas, was ihrer Lehrerin sehr ähnlich sieht, stürzt sich Mina in einen Überlebenskampf gegen seltsame Kreaturen und mit verängstigen Verbündeten.

Die Entwickler bezeichnen The Coma 2: Vicious Sisters als ein atmosphärisches, storylastiges Spiel, welches optisch an koreanische Mangas erinnert. Als Spieler müsst ihr nicht nur mit Mina überleben, sondern auch Rätsel lösen, das albtraumhafte Viertel von Sehwa erkunden und euch den schlimmsten Ängsten der Protagonistin stellen. Der Release von The Coma 2: Vicious Sisters hat auf dem PC bereits einige Monate hinter sich. Jetzt folgt die Umsetzung für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Ein ganz großes Highlight für die PlayStation 4 und womöglich ein Anwärter für das Spiel des Jahres: Die Woche steht natürlich ganz im Zeichen von The Last of Us 2. Aber auch abseits des exklusiven Sony-Spiels gibt es Neuerscheinungen, die einen Blick wert sind.