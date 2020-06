PC Gaming Show: Die Highlights der Show zusammengefasst

Von Persona bis Mafia: Im Rahmen der PC Gaming Show haben sich zahlreiche Spiele in den Fokus gedrängt. Wir fassen für euch die größten Highlights zusammen.

Tschüss Vita, Hallo PC: Persona 4 ist bereit für eine neue Plattform.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet in diesem Jahr keine E3 statt. Der PC Gaming Show tut das keinen Abbruch, denn die hat trotzdem stattgefunden. In über anderthalb Stunden haben zahllose Entwickler gezeigt, auf was sich Spieler am PC schon bald freuen dürfen. Wir präsentieren euch die Highlights der ungewöhnlichen Show.

Persona 4: Golden

Die Spatzen haben es die Tage schon vom Dach gepfiffen, aber jetzt ist es auch offiziell. Persona 4: Golden ist ab sofort für den PC via Steam erhältlich. Das japanische Rollenspiel wurde entsprechend für die Plattform in Sachen Technik und Steuerung angepasst:

Persona 4: Golden erscheint für den PC:

Bei Persona 4: Golden handelt es sich um eine Neuauflage von Persona 4, die einst 2012 für die PlayStation Vita erschienen ist. Inhaltlich hat sich im PC-Port nichts geändert: Euch erwartet demnach weiterhin eine Geschichte übers Erwachsenwerden, über soziale Beziehungen und über eine dunkle Seite. All das wird mit Rollenspiel-Gefechten und weiteren Elementen kombiniert.

Mafia: Definitive Edition

Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass Mafia im Rahmen der Mafia Trilogy zurückkehrt. Nun haben 2k Games und Hangar 13 einen ersten Trailer veröffentlicht, der mehr zum Remake des ehemals 2002 veröffentlichten "Open World"-Spiels zeigt:

Die Mafia: Definitive Edition macht grafisch einen großen Sprung:

Zum genauen Releasetermin schweigt der Entwickler aber noch. Voraussichtlich im August soll es für PC, PlayStation 4 und Xbox One soweit sein.

Icarus

Mit DayZ hat Dean Hall einst durchaus Geschichte geschrieben und den Survival-Markt stark beeinflusst. Nun meldet sich der Entwickler mit seinem Studio Rocketwerkz zurück: Icarus ist das neue Projekt, welches erneut ein Survival-Spiel ist.

In Icarus werdet ihr unter Zeitdruck stehen:

Anders als in anderen Genre-Vertretern herrscht in Icarus ein ständiger Zeitdruck. Schafft ihr es einmal nicht zurück zu eurer Orbitalstation, sterbt ihr und bleibt auch für immer tot. Zum Glück können euch Freunde, die euch auf der Reise begleiten, im Zweifelsfall wiederbeleben. Icarus soll voraussichtlich 2021 als "Free 2 Play"-Spiel erscheinen.

Torchlight 3

Das kommt überraschend: Torchlight 3 ist ab sofort auf Steam verfügbar. Allerdings handelt es sich dabei um eine "Early Access"-Version, die noch inhaltlich und technisch an einigen Stellen unfertig ist. Die Entwickler von Echtra Games wollen jedoch für die finale Entwicklungsphase jede Menge Feedback sammeln.

Torchlight 3 ist wie seine Vorgänger ein klassisches Action-Rollenspiel:

Im Early Access enthält Torchlight 3 vier Klassen, zwei Akte, zahllose Gegenstände und Gegner. Ein dritter Akt soll in naher Zukunft folgen, sowie weitere Endgame-Aktivitäten. Als Hinweis sei jedoch erwähnt, dass der spielerische Fortschritt am Ende der "Early Access"-Phase zurückgesetzt wird. Einen Releasetermin für das fertige Spiel gibt es noch nicht.

In Sound Mind

Modus Games und der Entwickler We Create Stuff haben mit In Sound Mind ein neues psychologisches Horrorspiel angekündigt. Aus der Ego-Perspektive erlebt ihr darin so einige merkwürdige Dinge, Gegner und Bosskämpfe:

Der Horror spielt in In Sound Mind die große Rolle:

In Sound Mind soll voraussichtlich 2021 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Auf dem PC gibt es via Steam bereits eine Demo zum Spielen.

The Outlast Trials

Nach Outlast und Outlast 2 kommen nun die The Outlast Trials. Nachdem Entwickler Red Barrels das Spiel bereits vor einiger Zeit angekündigt hat, folgt nun ein erstes Teaser-Video. Darin zeigt sich schon: Alleine seid ihr dieses Mal nicht.

The Outlast Trials wird zum Koop-Horrorspiel:

In The Outlast Trials werdet ihr zum Versuchskaninchen der Murkoff Corporation zur Zeit des Kalten Krieges. Mithilfe eines Freunde gilt es einen Test zu überstehen, der sowohl physisch als auch psychisch sehr stark fordernd ausfallen soll. Voraussichtlich 2021 erscheint The Outlast Trials.

Twin Mirror

Nach der Ankündigung im Juni 2018 ist es kurze Zeit später sehr still um Twin Mirror geworden. Jetzt hat Entwickler Dontnod einen neuen Trailer parat, der vor allem eines zeigt: Grafisch hat sich in der Zeit einiges getan.

In Twin Mirror erwartet euch ein spannender Thriller:

Die Geschichte bleibt aber im Kern erhalten. Als ehemaliger Journalist Sam Higgs kehrt in eure Heimat in West Virginia zurück. Dort holt euch allerdings eure Vergangenheit ein und verwickelt euch in gefährliche und mysteriöse Intrigen.

Twin Mirror soll im Laufe des aktuellen Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Welcher Publisher wärt ihr?

Ob Persona, Mafia oder Torchlight: PC-Spieler können sich auf einige echte Highlights freuen. An diejenigen unter euch, die vorrangig mit dem Computer spielen: Welches der vorgestellten Spiele wird euer Herz erobern? Verratet es uns doch in den Kommentaren!