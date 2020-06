CoD: Warzone - Schlachten sollen viel größer werden

In Call of Duty: Warzone treten bereits bis zu 150 Spieler gegeneinander an. Das Schlachtfeld könnte jedoch bald noch viel voller werden. Die Entwickler geben nun einen ersten Hinweis auf den neuen Modus.

Bald können sich noch mehr Spieler in CoD: Warzone ins Gefecht stürzen.

CoD: Warzone könnte schon bald größere Spielmodi erhalten

Auch wenn er noch nicht offiziell angekündigt wurde, könnte Call of Duty: Warzone bald neue Modi mit bis zu 200 Spielern erhalten. Entwickler Infinity Ward hat dazu einen Hinweis in einem der Menüs versteckt.

Wie ein Screenshot des Twitter-Nutzers "DissolvexD" zeigt, sind die neuen Modi bereits im Hintergrund einer Pop-Up-Nachricht zu sehen. Das Fenster wird denjenigen angezeigt, die CoD: Modern Warfare nicht gekauft haben und informiert sie über die Inhalte des kostenlosen Wochenendes. Wer genau hinschaut, sieht links im Kasten "Modern Warfare Multiplayer" vier Spielmodi:

BR 200

Plunder 200

BR Duo

BR Juggernaut

NEW upcoming playlist!!"

-Br 200

Plunder 200

Br juggernaut pic.twitter.com/l1ohCvuhGL — DissolveGaming - gaming news and information (@DissolvexD) June 14, 2020

Menüs von CoD: Warzone sollen aufgeräumt werden

Wie der Activion-Blog verrät, handelt es sich bei "BR Juggernaut" um einen abwandelten "Battle Royal"-Modus, bei dem ihr mit einem speziellen Anzug zu einem gepanzerten Juggernaut mit Mini-Gun werden könnt. Auch die Zweierteams für CoD: Warzone sind bereits erschienen. Komplett neu sind damit nur die "200 Spieler"-Modi für den "Battle Royale"- und den Plunder-Modus.

Passend zu den Hinweisen auf neue Spielvarianten plant Infinity Ward außerdem, die Menüs von CoD: Warzone zu verbessern. Entwickler Joe Cecot bestätigt auf Twitter, dass im nächsten großen Update mehr Raum geschaffen und die Sichtbarkeit verbessert wird. Cecot geht zwar nicht näher darauf ein, doch der zusätzliche Platz könnte für die "200 Spieler"-Varianten benötigt werden.

Nach einem Hinweis von Entwickler Infinity Ward, ist es so gut wie sicher, dass ihr in Call of Duty: Warzone bald auch gegen 200 Spieler antreten könnt. Was haltet ihr von den größeren Schlachten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.