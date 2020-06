Das Pokémon Go Fest 2020 findet aufgrund der Corona-Pandemie online statt. Entwickler Niantic lässt euch ab jetzt Tickets erwerben und kündigt weitere soziale Funktionen an.

Auch in diesem Sommer können "Pokémon GO"-Fans auf die Jagd gehen. Bildquelle: pokemongolive.com

Pokémon GO: Monster fangen von zu Hause

Dass größere Ansammlungen und Treffen von Pokémon-Spielern im Freien dieses Jahr nicht möglich sein werden, ist seit längerem klar. Niantic hat jetzt einen offiziellen Fahrplan für Pokémon GO in diesem Sommer veröffentlicht, der ein virtuelles Event am 25. und 26. Juli vorsieht.

Die Tickets dafür sind nicht limitiert, kosten knapp 17 Euro und lassen sich im In-Game-Shop erwerben. Eine genaue Anleitung hierfür geben die Entwickler selber. Damit ihr auch von zu Hause die Möglichkeit habt, alle neuen Taschenmonster zu fangen, werden die insgesamt fünf Habitate stündlich wechseln. Zudem soll der erste Tag des Events Spezialforschungen und Raids bieten.

Hier könnt ihr den Fortschritt der globalen "Pokémon GO"-Herausforderungen verfolgen.

Bildquelle: pokemongolive.com

Die Ereignisse für den zweiten Tag halten die Entwickler noch bis zum 26.Juli geheim. Bekannt ist jedoch schon, dass aufgrund der fehlenden, realen Treffen weitere soziale Online-Funktionen implementiert werden sollen. Hierzu zählen virtuelle Team-Lounges und eine simplere Kontaktaufnahme zu Spieler-Freunden.

Könnt ihr diese Kämpfe gewinnen?

Spielt ihr nach wie vor Pokémon GO und habt euch auf die Events im Sommer gefreut? Was haltet ihr von den angekündigten Online-Veranstaltungen? Schreibt uns eure Meinungen und Einschätzungen in die Kommentare.