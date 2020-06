The Witcher 3: Wild Hunt ist zu Recht ein beliebtes Rollenspiel, in das ihr Stunden an Zeit stecken könnt. Doch trotz des mittlerweile "hohen Alters" des Spiels und vieler versenkter Spielstunden, entdecken Spieler jetzt noch immer zumeist unbekannte Geheimnisse.

Der unbekannte Ort in The Witcher 3 belohnt mit einem wirklich ansehnlichen Ausblick.

The Witcher 3: Auf, auf und davon!

Weißgarten, die Skellige Inseln, Kar Morhen, die Welt von The Witcher 3 ist riesengroß, um genau zu sein, sie umfasst zirka 136 Quadratkilometer. Damit ist sie größer als die Welten von GTA 5 und Far Cry 4 zusammen. Dass es bei einer solch großen Welt auch nach fünf Jahren noch viel zu entdecken gibt, zeigt der Reddit-User demovicc in einem Post. In diesem ist ein Bild von Geralt in einem hölzernen Aufzug zu sehen. Die Überschrift des Posts lautet: „Ich habe 450 Stunden in diesem Spiel verbracht und erst jetzt habe ich herausgefunden, dass es einen Aufzug in Kear Trolde gibt.“

Ein Blick in die Kommentare zu demoviccs-Post zeigt, dass noch viele andere bisher nichts von der Existenz des Aufzugs wussten. Scarypriest zeigt sich erstaunt und fragt: „Was zur Hölle?! Wo?“ wowpepap antwortet darauf: “Genau das war auch meine Reaktion.“

Wenn ihr auch noch nicht von dem Aufzug wusstet und euch selbst davon überzeugen wollt, dann folgt der Wegbeschreibung von beach_boy91: “Wenn ihr euch beim Gasthaus befindet, geht einfach nach Norden in Richtung der Brücke und ihr solltet den Aufzug sehen.“

Obwohl The Witcher 3: Wild Hunt bereits fünf Jahre alt ist, finden Fans noch immer unentdeckte Geheimnisse im Spiel. Wusstet ihr von dem Aufzug oder hört ihr zum ersten Mal davon? Kennt ihr noch andere Geheimnisse, die andere Spieler vermutlich nicht kennen? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren!