PS5: Auf der Konsole verstecken sich unglaubliche Details

Nach langer Wartezeit hat Sony endlich das Aussehen der PlayStation 5 enthüllt. Einige Details auf der Konsole und ihrem Zubehör sind jedoch so gut versteckt, dass sie nur nach genauem Hinsehen auffallen.

Auf der PlayStation 5 sind viele kleine Easter Eggs versteckt.

Die PS5 ist voller detailverliebter Extras

Sony hat endlich verraten, wie die PlayStation 5 aussehen wird. Bereits kurz nach der Enthüllung haben die Fans keine Sekunde damit gezögert, sich über das futurische Design der Konsole lustig zu machen.

Einige Nutzer im ResetEra-Forum haben nun ein weiteres Details entdeckt, für dass es eigentlich schon eine Lupe braucht. So seien sämtliche Texturen auf der PS5, dem DualSense-Controller und dem Headset in Wahrheit winzig kleine PlayStation-Symbole. Wenn ihr genau hinseht lassen sich die Kreise, Vierecke, Dreiecke und Kreuze gerade so entdecken.

Auch die Nutzer in den Kommentaren sind von der Detailgenauigkeit begeistert. Einige befürchten jedoch, dass die Konsole durch solche kleinen Elemente auch teurer werden könnte.

Einige der Designentscheidungen der die PS5 haben jedoch auch einen praktischen Nutzen. Wie Gamesradar berichtet, erklärte einer der Entwickler auf LinkedIn, warum die Konsole so groß sein muss. Matt MacLaurin ist Vice President of User Experience Design bei PlayStation. Auch die Frage, was hinter dem Design der Konsole steckt antwortet er:

"Diese Generation ist ein kleiner Supercomputer. Während die 7nm Prozessoren eine fantastische Wärmeleistung für die Power der Konsole liefern, kann diese Power sehr extrem werden."

Die Konsole sieht somit zwar aus wie ein futuristischer Wolkenkratzer, der zusätzliche Platz würde der Konsole jedoch helfen, nicht zu überhitzen. Da die Lüftung der PS4 des Öfteren wie ein vorbeifliegendes Flugzeug klingt, sind Verbesserungen auf diesem Gebiet gerne gesehen.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Das Design der PS5 strotzt nicht nur vor kleinen Details, sondern hat auch einen bedeutenden praktischen Nutzen. Habt ihr die PlayStation-Symbole auf der Konsole erkannt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.