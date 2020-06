Wer The Witcher 3: Wild Hunt bereits wo anders einmal gekauft, erhält von den Entwicklern jetzt eine kostenlose Version für GOG. Nur Switch-Besitzer schauen in die Röhre.

Geralts finales Abenteuer gibt es für den PC bei GOG unter bestimmten Voraussetzungen gratis.

Kaum zu glauben, aber wahr: The Witcher 3: Wild Hunt hat bereits über fünf Jahre auf dem Buckel. Und während die Ankündigung eines Nachfolgers bislang auf sich warten lässt, verschenkt aktuell CD Projekt Red über die hauseigene Plattform GOG das große "Open World"-Rollenspiel. Die einzige Voraussetzung: Ihr müsst das Spiel bereits einmal wo anders erworben haben.

The Witcher 3: So erhaltet ihr eure Gratis-Version

Um für die zeitlich limitierte Geschenkaktion in Frage zu kommen, benötigt ihr eine Version von The Witcher 3: Wild Hunt auf dem PC (Steam, Origin, Epic Games Store), auf der PlayStation 4 oder Xbox One. Konsolenspieler können also via GOG problemlos auf den PC umsteigen, um eventuell die eine oder andere Mod auszuprobieren. Lediglich die Besitzer der Switch-Version kommen aktuell nicht auf ihre Kosten, denn dort gibt es keine Integration mit GOG Galaxy 2.0.

Der Spiele-Client der GOG-Plattform ist auch die entscheidende Komponente, um The Witcher 3: Wild Hunt gratis zu erhalten. Ihr müsst folgendes unternehmen:

Ladet euch den GOG Galaxy 2.0 Client herunter und installiert ihn

startet das Programm und loggt euch mit eurem GOG-Konto ein

öffnet dann die Einstellungen

im Reiter "Integrationen" könnt ihr nun eure Plattform, auf welcher ihr The Witcher 3 bereits besitzt, mit GOG verbinden

die Gratis-Version sollte nun über ein Banner auf der Startseite des Clienten erreichbar sein

Dabei gilt eine Faustregel zu beachten: Besitzt ihr die Standard-Version von The Witcher 3: Wild Hunt, bekommt ihr auch diese auf GOG. Bei der "Game of the Year"-Edition ist es dasselbe Spiel. Wer die DLCs einzeln erworben hat, erhält trotzdem nur die Standard-Version bei der Übertragung. Solltet ihr The Witcher 3 bereits auf GOG zusätzlich besitzen, könnt ihr an der Aktion dennoch teilnehmen und erhaltet einen Geschenkcode des Spiels, der eine Woche lang gültig ist.

Sollte euer Interesse geweckt sein, habt ihr bis zum 23. Juni um 13:00 Uhr Zeit, eure Gratis-Version dauerhaft in Anspruch zu nehmen.

Der ultimative "The Witcher"-Test

Wenn ihr das Angebot wahrnehmt, könnt ihr die Gratis-Version übrigens dauerhaft behalten und jederzeit erneut über den Galaxy-Clienten herunterladen. Eine Einschränkung diesbezüglich soll es laut GOG und CD Projekt Red nicht geben.